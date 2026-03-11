11 de março de 2026
ALÔ, PREFEITO!

Moradores relatam falta de iluminação em praça no Nova Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Com a falta de iluminação, parte dos moradores relata que deixou de utilizar o espaço após o anoitecer

Moradores do bairro Nova Piracicaba procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação da Praça “Sebastião da Silva Bueno”, conhecida como "Praça do Peixinho", localizada na Rua das Azaleias, em Piracicaba.

De acordo com os relatos, o local está sem iluminação pública. Os moradores afirmam que as luzes instaladas na praça permanecem apagadas, o que dificulta o uso do espaço durante o período noturno.

Segundo os residentes da região, a praça é utilizada por pessoas que frequentam o local para caminhar, conversar e permanecer na área comum do bairro. Com a falta de iluminação, parte dos moradores relata que deixou de utilizar o espaço após o anoitecer.

Os moradores também informam que a ausência de luz tem gerado preocupação entre quem vive nas proximidades, já que o ambiente fica com pouca visibilidade durante a noite. A situação, segundo eles, tem sido recorrente nas últimas semanas.

Ainda de acordo com os relatos encaminhados à redação, os moradores aguardam providências para a normalização da iluminação pública na praça. Eles afirmam que o restabelecimento das luzes permitiria novamente o uso do local durante a noite por pessoas que vivem no entorno.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a praça recebeu manutenção em fevereiro, entretanto o local sofreu furto de nove postes. Uma nova manutenção já está programada para ser executada dentro do prazo de 30 dias".

