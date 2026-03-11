A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (10) um projeto de lei que determina que a polícia solicite o uso de tornozeleira eletrônica para suspeitos de violência contra a mulher em situações consideradas de risco. A proposta segue agora para análise do Senado.

Pelo texto, a autoridade policial deverá pedir a aplicação da monitoração eletrônica sempre que houver indícios de ameaça ou possibilidade de nova agressão, conforme critérios previstos no Protocolo Nacional de Avaliação de Risco. A medida busca ampliar a proteção às vítimas e reforçar o cumprimento de medidas judiciais.

Prazo de 24 horas para decisão judicial

O projeto estabelece que o juiz responsável pelo caso terá até 24 horas para decidir se mantém ou revoga a medida de monitoração eletrônica. Caso opte por não autorizar o uso da tornozeleira, o magistrado deverá apresentar justificativa formal para a decisão.