O TikTok removeu uma série de vídeos associados à trend conhecida como “treinando caso ela diga não”, após repercussão pública e o início de uma investigação conduzida pela Polícia Federal. A tendência simulava reações violentas de homens diante de uma possível rejeição em pedidos de namoro ou casamento.

Segundo o g1, pelo menos 20 publicações foram retiradas da plataforma depois que links identificados pela reportagem foram encaminhados à empresa. Apesar da exclusão dos conteúdos, os perfis responsáveis pelos vídeos permanecem ativos.

Como funcionava a trend