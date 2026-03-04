O ator de peroduções da Globo e do cinema José Dumont, de 75 anos, foi preso nessa terça-feira (3) no Rio de Janeiro após condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. A detenção ocorreu em sua residência, localizada no bairro do Flamengo, na Zona Sul da capital fluminense.
Cumprimento de mandado
A prisão foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Após ser detido, o ator foi conduzido para a delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais.
VER MAIS
- Ciúmes: homem é jogado em rio, amarrado e ferido em Piracicaba
- Motociclista que morreu em acidente é identificado em Piracicaba
- Tensão explode entre pai e filha e acaba no DP em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Caso teve início em 2022
As investigações começaram em 2022. De acordo com a apuração policial, o ator teria levado para o interior de seu apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava nas proximidades do prédio.
Moradores relataram a situação às autoridades e informaram que a criança teria ido ao imóvel em outras ocasiões, o que motivou o aprofundamento das investigações.
Pena definida pela Justiça
O ator foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, em decisão que já transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, sem possibilidade de novos recursos.
Após o cumprimento das formalidades, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.