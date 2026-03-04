O ator de peroduções da Globo e do cinema José Dumont, de 75 anos, foi preso nessa terça-feira (3) no Rio de Janeiro após condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. A detenção ocorreu em sua residência, localizada no bairro do Flamengo, na Zona Sul da capital fluminense.

Cumprimento de mandado

A prisão foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Após ser detido, o ator foi conduzido para a delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais.