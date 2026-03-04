04 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
PRISÃO NO RIO

Ator da Globo é preso por estupro

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo d e internet
O ator veterano tem passagem pela dramaturgia e pela polícia

O ator de peroduções da Globo e do cinema José Dumont, de 75 anos, foi preso nessa terça-feira (3) no Rio de Janeiro após condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. A detenção ocorreu em sua residência, localizada no bairro do Flamengo, na Zona Sul da capital fluminense.

Cumprimento de mandado

A prisão foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Após ser detido, o ator foi conduzido para a delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais.

Caso teve início em 2022

As investigações começaram em 2022. De acordo com a apuração policial, o ator teria levado para o interior de seu apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava nas proximidades do prédio.

Moradores relataram a situação às autoridades e informaram que a criança teria ido ao imóvel em outras ocasiões, o que motivou o aprofundamento das investigações.

Pena definida pela Justiça

O ator foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, em decisão que já transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, sem possibilidade de novos recursos.

Após o cumprimento das formalidades, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

