Do total de registros, 2.149 mulheres foram assassinadas e 4.755 sobreviveram a tentativas de homicídio. Além das vítimas diretas, a violência deixou 1.653 crianças órfãs. O levantamento também identificou que 101 mulheres estavam grávidas no momento do crime.

O Brasil encerrou 2025 com 6.904 vítimas de feminicídio consumado e tentado, um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Os dados constam no Relatório Anual de Feminicídios no Brasil 2025, produzido pelo Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina (Lesfem), e revelam uma média de 5,89 mulheres mortas por dia no país.

A maior parte dos casos ocorreu dentro de relações íntimas. Segundo o estudo, 75% das ocorrências envolveram companheiros, ex-companheiros ou homens com quem as vítimas tinham filhos. A residência foi o principal cenário dos crimes: 38% aconteceram na casa da mulher e 21% no imóvel do casal.

A faixa etária mais atingida foi de 25 a 34 anos, concentrando 30% das vítimas, com mediana de 33 anos. Entre os casos com informações disponíveis, 69% das mulheres tinham filhos ou dependentes. Pelo menos 22% já haviam procurado ajuda formal e denunciado o agressor anteriormente.

O relatório aponta que o feminicídio, em grande parte das situações, é precedido por episódios sucessivos de violência física, psicológica ou patrimonial.

Divergência nos dados oficiais