A Prefeitura de Piracicaba iniciará, no começo da segunda quinzena de abril, a entrega dos carnês do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) 2026 pelos Correios. Para facilitar o acesso dos contribuintes, o documento também estará disponível em formato digital no portal da Prefeitura a partir de 1º de abril.

A primeira parcela do imposto vence em 30 de abril. Neste ano, a administração municipal prevê a disponibilização de cerca de 226 mil carnês de IPTU para os contribuintes da cidade.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

De acordo com a secretária municipal de Finanças, Karla Lovato, a medida busca ampliar a praticidade no acesso ao documento. “Nosso objetivo é garantir mais comodidade ao contribuinte no acesso ao carnê do IPTU. Por isso, além da entrega de todos os carnês nas residências pelos Correios, também disponibilizaremos a versão digital no portal da Prefeitura, permitindo que o documento seja consultado e emitido de forma rápida e prática”, explicou.