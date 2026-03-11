Chuva marca a quarta-feira em Piracicaba; veja a previsão para os próximos dias

Piracicaba amanheceu com chuva nesta quarta-feira e tempo bastante úmido. De acordo com a previsão meteorológica, a temperatura na cidade está em torno de 22 °C pela manhã, com 77% de probabilidade de chuva, umidade do ar elevada, chegando a 91%, e ventos fracos de aproximadamente 6 km/h. Ao longo do dia, a temperatura deve variar pouco, com máxima prevista de 23 °C e mínima de 20 °C, mantendo o clima instável e com possibilidade de pancadas de chuva em diferentes momentos.

A previsão indica mudanças no tempo ao longo da semana em Piracicaba. Na quinta-feira, a tendência é de chuva isolada, com temperaturas entre 19 °C e 23 °C. Na sexta-feira, ainda há possibilidade de chuva, com máxima de 26 °C. Já no sábado, o tempo deve ficar nublado e mais quente, com temperaturas podendo chegar a 28 °C.