Chuva marca a quarta-feira em Piracicaba; veja a previsão para os próximos dias
Piracicaba amanheceu com chuva nesta quarta-feira e tempo bastante úmido. De acordo com a previsão meteorológica, a temperatura na cidade está em torno de 22 °C pela manhã, com 77% de probabilidade de chuva, umidade do ar elevada, chegando a 91%, e ventos fracos de aproximadamente 6 km/h. Ao longo do dia, a temperatura deve variar pouco, com máxima prevista de 23 °C e mínima de 20 °C, mantendo o clima instável e com possibilidade de pancadas de chuva em diferentes momentos.
A previsão indica mudanças no tempo ao longo da semana em Piracicaba. Na quinta-feira, a tendência é de chuva isolada, com temperaturas entre 19 °C e 23 °C. Na sexta-feira, ainda há possibilidade de chuva, com máxima de 26 °C. Já no sábado, o tempo deve ficar nublado e mais quente, com temperaturas podendo chegar a 28 °C.
No domingo, o sol aparece entre nuvens, com máxima de 29 °C. Para segunda-feira, a previsão indica tempo mais firme e quente, podendo atingir 30 °C, enquanto na terça-feira o sol deve aparecer entre nuvens, com máxima de 29 °C.
Após a instabilidade desta quarta-feira, a tendência é de redução das chuvas e aumento gradual das temperaturas em Piracicaba, com dias mais quentes previstos para o início da próxima semana. ?