10 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PEDIDO ESTRANHO

Homem pede 'nudes' a mulher durante compra de carro em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
Após suspeitar da negociação com cara de golpe, a mulher e seu marido procuraram a polícia.
Após suspeitar da negociação com cara de golpe, a mulher e seu marido procuraram a polícia.

  Uma venda comum de automóvel pela internet acabou virando caso de polícia em Piracicaba. Um casal procurou a delegacia  depois que um suposto comprador de carro começou a agir de forma agressiva, e fazer pedidos absurdos, durante a negociação online.

LEIA MAIS

Tudo começou quando a mulher anunciou uma GM Blazer em uma rede social por R$ 24 mil. Como acontece na maioria das vendas online, várias pessoas entraram em contato demonstrando interesse no veículo.

Entre os interessados, um homem chamou atenção ao dizer que queria comprar o carro e revender para um cliente. Para tentar dar mais credibilidade à negociação, ele chegou a enviar a foto de uma CNH, como se fosse uma prova de que o negócio era sério.

Mas, com o passar da conversa, a história começou a ficar estranha. A mulher percebeu várias inconsistências nas mensagens e passou a suspeitar que poderia estar diante de um golpe.

A situação ficou ainda pior quando o suposto comprador mudou completamente de atitude. Segundo o boletim de ocorrência registrado, o homem começou a enviar ofensas e ameaças, chamando a vítima de “vagabunda”. E o absurdo não parou por aí.

De acordo com o relato, o suspeito ainda fez um pedido chocante: exigiu fotos íntimas da mulher durante a conversa. Assustado com a situação, o casal decidiu procurar a polícia.

O caso foi registrado como ameaça e está sendo investigado pelo 3º Distrito Policial de Piracicaba, que tenta agora identificar quem está por trás das mensagens.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários