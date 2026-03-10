Uma venda comum de automóvel pela internet acabou virando caso de polícia em Piracicaba. Um casal procurou a delegacia depois que um suposto comprador de carro começou a agir de forma agressiva, e fazer pedidos absurdos, durante a negociação online.
Tudo começou quando a mulher anunciou uma GM Blazer em uma rede social por R$ 24 mil. Como acontece na maioria das vendas online, várias pessoas entraram em contato demonstrando interesse no veículo.
Entre os interessados, um homem chamou atenção ao dizer que queria comprar o carro e revender para um cliente. Para tentar dar mais credibilidade à negociação, ele chegou a enviar a foto de uma CNH, como se fosse uma prova de que o negócio era sério.
Mas, com o passar da conversa, a história começou a ficar estranha. A mulher percebeu várias inconsistências nas mensagens e passou a suspeitar que poderia estar diante de um golpe.
A situação ficou ainda pior quando o suposto comprador mudou completamente de atitude. Segundo o boletim de ocorrência registrado, o homem começou a enviar ofensas e ameaças, chamando a vítima de “vagabunda”. E o absurdo não parou por aí.
De acordo com o relato, o suspeito ainda fez um pedido chocante: exigiu fotos íntimas da mulher durante a conversa. Assustado com a situação, o casal decidiu procurar a polícia.
O caso foi registrado como ameaça e está sendo investigado pelo 3º Distrito Policial de Piracicaba, que tenta agora identificar quem está por trás das mensagens.