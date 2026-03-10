Tudo começou quando a mulher anunciou uma GM Blazer em uma rede social por R$ 24 mil. Como acontece na maioria das vendas online, várias pessoas entraram em contato demonstrando interesse no veículo.

Uma venda comum de automóvel pela internet acabou virando caso de polícia em Piracicaba. Um casal procurou a delegacia depois que um suposto comprador de carro começou a agir de forma agressiva, e fazer pedidos absurdos, durante a negociação online.

Entre os interessados, um homem chamou atenção ao dizer que queria comprar o carro e revender para um cliente. Para tentar dar mais credibilidade à negociação, ele chegou a enviar a foto de uma CNH, como se fosse uma prova de que o negócio era sério.

Mas, com o passar da conversa, a história começou a ficar estranha. A mulher percebeu várias inconsistências nas mensagens e passou a suspeitar que poderia estar diante de um golpe.

A situação ficou ainda pior quando o suposto comprador mudou completamente de atitude. Segundo o boletim de ocorrência registrado, o homem começou a enviar ofensas e ameaças, chamando a vítima de “vagabunda”. E o absurdo não parou por aí.