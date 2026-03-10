O motociclista de apenas 20 anos que morreu em um grave acidente de trânsito no sábado (7), na Rodovia Ulisses Guimarães, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, foi sepultado nesta segunda-feira (9), no cemitério de Santa Gertrudes. A adolescente que estava na garupa foi transferida da UPA local para a Santa Casa de Piracicaba, e continua internada.
De acordo com as informações, a colisão de alto impacto envolveu a motocicleta de Matheus da Silva Magalhães e um jipe. O jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A adolescente de 14 anos que estava na garupa da motocicleta, ficou gravemente ferida e foi socorrida por equipes de resgate.
No jipe estavam três ocupantes, que também foram encaminhados ao pronto atendimento de São Pedro para avaliação médica,
Equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM), Corpo de Bombeiros e ambulância de resgate atuaram na ocorrência, realizando o atendimento às vítimas e a sinalização da rodovia para evitar novos acidentes.
As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.