10 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DIFÍCIL DESPEDIDA

Motociclista que morreu em acidente é sepultado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

  O motociclista de apenas 20 anos que morreu em um grave acidente de trânsito no sábado (7), na Rodovia Ulisses Guimarães, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, foi sepultado nesta segunda-feira (9), no cemitério de Santa Gertrudes. A adolescente que estava na garupa foi transferida da UPA local para a Santa Casa de Piracicaba, e continua internada.

LEIA MAIS

De acordo com as informações, a colisão de alto impacto envolveu a motocicleta de Matheus da Silva Magalhães e um jipe. O jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A adolescente de 14 anos que estava na garupa da motocicleta, ficou gravemente ferida e foi socorrida por equipes de resgate.

No jipe estavam três ocupantes, que também foram encaminhados ao pronto atendimento de São Pedro para avaliação médica,

Equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM), Corpo de Bombeiros e ambulância de resgate atuaram na ocorrência, realizando o atendimento às vítimas e a sinalização da rodovia para evitar novos acidentes.

As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários