O protagonismo feminino na indústria cervejeira será tema de reflexão e inspiração nesta quarta-feira (11), em Piracicaba, durante o evento “Mulheres que transformam mercados: liderança, inovação e impacto econômico”. A iniciativa integra as ações alusivas ao Mês da Mulher e reunirá empresárias, profissionais e lideranças do setor para discutir o papel das mulheres na transformação e no fortalecimento da cadeia produtiva cervejeira.

Organização do evento

A realização é do Simespi (sindicato patronal das indústrias metalmecânicas de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras), em parceria com o Comespi (Conselho da Mulher Executiva do Simespi) e a CPLCERVA (Cadeia Produtiva Local da Indústria de Máquinas, Equipamentos e Serviços para Cervejarias de Piracicaba).

Palestra principal

A programação começa às 18h45, com recepção dos participantes. Às 19h, o destaque da noite será a palestra “Criada e liderada por ela: o protagonismo feminino da Cervejaria Dádiva no mercado brasileiro”, ministrada por Luiza Lugli Tolosa, sócia-fundadora da Cervejaria Dádiva, eleita pelo RateBeer a Melhor Cervejaria do Brasil em 2019 e 2020.