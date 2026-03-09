O segundo dia da 49ª Festa do Milho Verde de Tanquinho, distrito de Piracicaba, coincidiu com o Dia Internacional da Mulher, oferecendo programação especial com música, gastronomia típica e diversão para todas as idades.

O evento destacou a culinária à base de milho verde, com pratos tradicionais que agradaram o público. Além das receitas com milho, outras guloseimas completaram o cardápio, encantando tanto adultos quanto mulheres pequenas.

Playground para mulheres pequenas

As mulheres pequenas puderam aproveitar um playground exclusivo, garantindo diversão segura e momentos de lazer durante a festa.

Música ao vivo anima a festa