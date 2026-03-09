10 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DIA DE FESTA

Mulheres celebram Dia da Mulher na Festa do Milho de Tanquinho

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

O segundo dia da 49ª Festa do Milho Verde de Tanquinho, distrito de Piracicaba, coincidiu com o Dia Internacional da Mulher, oferecendo programação especial com música, gastronomia típica e diversão para todas as idades.

Gastronomia típica e receitas com milho

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O evento destacou a culinária à base de milho verde, com pratos tradicionais que agradaram o público. Além das receitas com milho, outras guloseimas completaram o cardápio, encantando tanto adultos quanto mulheres pequenas.

Playground para mulheres pequenas

As mulheres pequenas puderam aproveitar um playground exclusivo, garantindo diversão segura e momentos de lazer durante a festa.

Música ao vivo anima a festa

A programação musical contou com apresentações da dupla Maicon & Guilherme e da Orquestra de Viola Caipira de Valinhos, trazendo repertórios de música sertaneja e da tradição caipira.

O encerramento do dia ficou por conta do grupo Samba D’Aninha, comandado por Aninha Barros, que levou muita energia ao público. Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, ela disse:

“Acabamos de terminar nosso show na Festa do Milho de Tanquinho, que é super tradicional aqui na região e foi um sucesso, graças a Deus. Estou muito feliz que o Jornal de Piracicaba está cobrindo a festa com a gente, com uma energia incrível. Para acompanhar nossa agenda, sigam a Samba D’Aninha: @sambadaninhaoficial e @aninhabarrosoficial. Temos muitos shows pela frente!"

Coincidência especial: Dia da Mulher

O fato de o segundo dia da festa coincidir com o Dia da Mulher tornou a celebração ainda mais especial. Mulheres de todas as idades aproveitaram música, comidas típicas e momentos de lazer em um clima de festa e integração.

Próximos dias de festa

A 49ª Festa do Milho Verde de Tanquinho segue nos dias 14 e 15 de março, com início das atividades a partir das 11h30, mantendo atrações gastronômicas e musicais para toda a comunidade.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários