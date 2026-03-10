A tradicional Festa das Nações de Piracicaba já tem data confirmada para 2026. A 41ª edição do evento será realizada entre os dias 13 e 17 de maio, no Engenho Central de Piracicaba.

Com o tema “O Ano das Luzes”, a festa promete novidades para o público. O evento é organizado pela Prefeitura de Piracicaba em parceria com a Fenapi e tem como objetivo arrecadar recursos para instituições sociais do município.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

De acordo com a presidente da Fenapi, Carolina Angelelli, a edição deste ano deve trazer mudanças no layout interno do Engenho Central, além da participação de novas nações representadas por entidades.