A tradicional Festa das Nações de Piracicaba já tem data confirmada para 2026. A 41ª edição do evento será realizada entre os dias 13 e 17 de maio, no Engenho Central de Piracicaba.
Com o tema “O Ano das Luzes”, a festa promete novidades para o público. O evento é organizado pela Prefeitura de Piracicaba em parceria com a Fenapi e tem como objetivo arrecadar recursos para instituições sociais do município.
De acordo com a presidente da Fenapi, Carolina Angelelli, a edição deste ano deve trazer mudanças no layout interno do Engenho Central, além da participação de novas nações representadas por entidades.
“Estamos na fase de assinatura de contratos para podermos divulgar as novidades. Os visitantes serão surpreendidos com ativações inéditas, novas entidades representando países e mudanças estruturais”, destacou.
Na edição anterior, a festa recebeu mais de 80 mil visitantes e arrecadou cerca de R$ 2,28 milhões, recursos destinados às entidades sociais participantes. Os projetos dessas instituições atendem mais de 30 mil pessoas por ano.
Durante os cinco dias de evento, o público poderá experimentar pratos típicos de diferentes países, preparados pelas entidades participantes. A festa também conta com apresentações culturais, atrações musicais e atividades para toda a família.
O lançamento oficial da programação completa está previsto para abril.