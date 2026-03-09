A Prefeitura de Piracicaba divulgou novas oportunidades de emprego disponíveis para moradores da cidade e região. Ao todo, são 142 vagas abertas em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 4 mil, além de benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.

As oportunidades são intermediadas pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e abrangem desde funções operacionais até cargos técnicos, administrativos, comerciais e vagas de estágio. A atualização do painel ocorre semanalmente, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Oportunidades em destaque



Entre as vagas com maior número de contratações estão: