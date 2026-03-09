A Prefeitura de Piracicaba divulgou novas oportunidades de emprego disponíveis para moradores da cidade e região. Ao todo, são 142 vagas abertas em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 4 mil, além de benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.
As oportunidades são intermediadas pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e abrangem desde funções operacionais até cargos técnicos, administrativos, comerciais e vagas de estágio. A atualização do painel ocorre semanalmente, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.
Oportunidades em destaque
Entre as vagas com maior número de contratações estão:
- 30 postos para motorista,
- 25 para ajudante de motorista,
- 15 para ajudante geral
- 15 para motorista de entrega.
Também há chances para funções como:
- Auxiliar operacional
- Auxiliar de instalação e montagem
- Montador de instalações
- Gasista
- Supervisor
- Soldador
- Carpinteiro
- Calceteiro.
Outras oportunidades incluem cargos especializados, como:
- Consultor comercial
- Costureiro
- Marceneiro
- Polidor de aço inox
- Técnico em mecatrônica
- Além de posições ligadas à área de logística e manutenção.
Vagas administrativas e operacionais
O painel também reúne vagas voltadas a atividades de apoio e serviços gerais.
Há oportunidades para:
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de manutenção predial
- Auxiliar de produção e manutenção
- Além de auxiliar de entrega e logística.
Estudantes também podem participar do processo seletivo por meio de:
- Uma vaga de estágio destinada a alunos do curso técnico em segurança do trabalho.
Requisitos e candidatura
Algumas vagas exigem experiência comprovada em carteira ou habilitação específica para o exercício da função. No entanto, parte das oportunidades está aberta a candidatos sem experiência anterior, ampliando as possibilidades para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.
Um dos responsáveis pelo serviço destacou que a atualização constante do painel permite que novos candidatos encontrem oportunidades compatíveis com seu perfil profissional, facilitando o acesso ao mercado de trabalho local.
Como se candidatar às vagas
Os interessados devem acessar o Painel de Vagas disponível no site oficial da Prefeitura para consultar todas as oportunidades e realizar a candidatura neste link.
Cada vaga possui prazo específico para encaminhamento e pode ser encerrada antes do prazo caso seja preenchida.
Atendimento presencial do CAT
Quem precisar de orientação também pode procurar o CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador), que funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. O local oferece apoio na busca por emprego e orientação sobre as oportunidades disponíveis.