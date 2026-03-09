09 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
MERCADO DE TRABALHO

Prefeitura de Piracicaba abre 142 vagas com salários até R$ 4 mil

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Uma das vagas oferecidas pela prefeitura
A Prefeitura de Piracicaba divulgou novas oportunidades de emprego disponíveis para moradores da cidade e região. Ao todo, são 142 vagas abertas em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 4 mil, além de benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.

As oportunidades são intermediadas pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e abrangem desde funções operacionais até cargos técnicos, administrativos, comerciais e vagas de estágio. A atualização do painel ocorre semanalmente, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Oportunidades em destaque


Entre as vagas com maior número de contratações estão:

  • 30 postos para motorista, 
  • 25 para ajudante de motorista,
  • 15 para ajudante geral 
  • 15 para motorista de entrega.

Também há chances para funções como:

  •  Auxiliar operacional
  •  Auxiliar de instalação e montagem
  • Montador de instalações
  • Gasista
  • Supervisor
  • Soldador
  • Carpinteiro 
  • Calceteiro.

Outras oportunidades incluem cargos especializados, como:

  • Consultor comercial 
  • Costureiro
  • Marceneiro
  • Polidor de aço inox 
  • Técnico em mecatrônica
  • Além de posições ligadas à área de logística e manutenção.

Vagas administrativas e operacionais


O painel também reúne vagas voltadas a atividades de apoio e serviços gerais.

Há oportunidades para:

  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de manutenção predial
  • Auxiliar de produção e manutenção
  • Além de auxiliar de entrega e logística.

Estudantes também podem participar do processo seletivo por meio de:

  • Uma vaga de estágio destinada a alunos do curso técnico em segurança do trabalho.

Requisitos e candidatura


Algumas vagas exigem experiência comprovada em carteira ou habilitação específica para o exercício da função. No entanto, parte das oportunidades está aberta a candidatos sem experiência anterior, ampliando as possibilidades para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.

Um dos responsáveis pelo serviço destacou que a atualização constante do painel permite que novos candidatos encontrem oportunidades compatíveis com seu perfil profissional, facilitando o acesso ao mercado de trabalho local.

Como se candidatar às vagas


Os interessados devem acessar o Painel de Vagas disponível no site oficial da Prefeitura para consultar todas as oportunidades e realizar a candidatura neste link.

Cada vaga possui prazo específico para encaminhamento e pode ser encerrada antes do prazo caso seja preenchida.

Atendimento presencial do CAT


Quem precisar de orientação também pode procurar o CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador), que funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. O local oferece apoio na busca por emprego e orientação sobre as oportunidades disponíveis.

