Piracicaba recebe, no próximo dia 14 de março, a apresentação do espetáculo teatral “O Legítimo Pai da Bomba Atômica”. A peça será encenada às 19h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, localizado no Engenho Central, e os ingressos já estão disponíveis para compra online.

Produzido pelos mesmos responsáveis pelo espetáculo “Os Três Sobreviventes de Hiroshima”, o trabalho traz ao público uma reflexão sobre as consequências do desenvolvimento de armas nucleares e os dilemas éticos envolvendo a ciência e a guerra.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Com texto do premiado autor Murilo César Dias e direção de Gabriela Rabelo, a montagem aborda aspectos políticos, históricos e científicos relacionados à criação da bomba atômica, além de levantar discussões sobre o risco de destruição em massa em conflitos atuais.