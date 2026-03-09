Piracicaba recebe, no próximo dia 14 de março, a apresentação do espetáculo teatral “O Legítimo Pai da Bomba Atômica”. A peça será encenada às 19h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, localizado no Engenho Central, e os ingressos já estão disponíveis para compra online.
Produzido pelos mesmos responsáveis pelo espetáculo “Os Três Sobreviventes de Hiroshima”, o trabalho traz ao público uma reflexão sobre as consequências do desenvolvimento de armas nucleares e os dilemas éticos envolvendo a ciência e a guerra.
Com texto do premiado autor Murilo César Dias e direção de Gabriela Rabelo, a montagem aborda aspectos políticos, históricos e científicos relacionados à criação da bomba atômica, além de levantar discussões sobre o risco de destruição em massa em conflitos atuais.
A narrativa é inspirada na história real do físico húngaro Léo Szilárd, cientista que participou do desenvolvimento da primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. No palco, o público acompanha o conflito interno do pesquisador ao perceber que sua descoberta científica poderia ser utilizada como arma de destruição em massa.
A trama também apresenta personagens históricos importantes, como Albert Einstein, o então presidente dos Estados Unidos Harry Truman e o general Leslie Groves, figuras que tiveram participação direta ou indireta no projeto nuclear que culminou nas explosões em Hiroshima e Nagasaki, no Japão.
Segundo o produtor executivo Rogério Nagai, o objetivo do espetáculo é promover uma reflexão sobre as consequências da guerra e incentivar a cultura de paz. “Queremos provocar um debate sobre o uso das armas de destruição e refletir sobre a estupidez das guerras”, afirma.
A diretora Gabriela Rabelo também destaca a atualidade do tema. “As guerras mundiais não acabaram, apenas mudaram de forma. Hoje existem armas ainda mais devastadoras, e é necessário discutir isso”, diz.
A peça foi premiada na 6ª edição do Prêmio Zé Renato de Teatro, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, em 2018, e também recebeu indicação ao Prêmio Aplauso Brasil nas categorias Melhor Figurino e Melhor Dramaturgia.
O espetáculo tem duração de 90 minutos, classificação indicativa a partir de 10 anos, e conta com Ulisses Sakurai, Beatriz Diaferia, Edson Kameda, Gilberto Kido e Ricardo Oshiro no elenco.
Assinantes do Jornal de Piracicaba também têm benefício na compra do ingresso. Pelo Clube JP, os assinantes recebem 50% de desconto, pagando valor equivalente à meia-entrada.
