Academia Piracicabana de Letras (APL) abriu inscrições para o preenchimento de vagas de membro efetivo da instituição. O edital foi divulgado no dia 6 de março e estabelece prazo de 45 dias para que interessados realizem a inscrição.

De acordo com o comunicado, o processo segue as normas previstas nos artigos 4º e 5º do Estatuto Social da entidade. Os candidatos devem preencher um requerimento disponível no site oficial da academia.

Após a inscrição, os interessados serão avaliados pela diretoria da Academia Piracicabana de Letras, conforme as normas estatutárias. A aprovação final será definida em Assembleia Geral da instituição.