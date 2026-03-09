Academia Piracicabana de Letras (APL) abriu inscrições para o preenchimento de vagas de membro efetivo da instituição. O edital foi divulgado no dia 6 de março e estabelece prazo de 45 dias para que interessados realizem a inscrição.
De acordo com o comunicado, o processo segue as normas previstas nos artigos 4º e 5º do Estatuto Social da entidade. Os candidatos devem preencher um requerimento disponível no site oficial da academia.
Após a inscrição, os interessados serão avaliados pela diretoria da Academia Piracicabana de Letras, conforme as normas estatutárias. A aprovação final será definida em Assembleia Geral da instituição.
Fundada em 11 de março de 1972, a Academia Piracicabana de Letras reúne escritores, pesquisadores e intelectuais que atuam na promoção da literatura, da cultura e da produção intelectual no município.
? Fonte: Academia Piracicabana de Letras