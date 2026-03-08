O rapaz era morador do bairro Jardim Novo Wenzel, em Rio Claro, e trabalhava como caminhoneiro. O sumiço dele já preocupava familiares e amigos.

O que era preocupação virou tragédia. Um motorista de carreta que estava desaparecido foi encontrado morto dentro do próprio caminhão na manhã desta sexta-feira (6), em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), na cidade de Leme, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional da Intervias, o chamado de emergência foi feito por volta das 9h21, no km 193 da rodovia, sentido norte. Equipes de resgate foram enviadas ao local, mas quando chegaram encontraram o motorista já sem vida dentro da cabine da carreta.

O caminhão, um VW 29.520, estava parado no pátio do posto. O corpo apresentava sinais de rigidez, indicando que a morte havia acontecido algumas horas antes.

A ocorrência foi registrada inicialmente como atendimento clínico, mas a perícia foi chamada para investigar o que realmente aconteceu.