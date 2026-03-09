A skatista brasileira Rayssa Leal sofreu uma queda feia durante a final do Mundial de Skate Street, disputado neste domingo (8), em São Paulo. Após o acidente, exames apontaram uma contusão óssea no joelho.

Apesar do susto, não houve lesões no menisco nem nos ligamentos, o que significa que a atleta não precisará passar por cirurgia. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Skateboarding. O tempo de recuperação ainda não foi definido.

Queda aconteceu na última manobra

A queda ocorreu durante a tentativa da última manobra na final do Mundial de Skate Street. Rayssa perdeu o equilíbrio, caiu na pista e acabou torcendo o joelho direito, permanecendo no chão por alguns instantes.