TOMBO NA FINAL

Rayssa Leal sofre queda feia no Mundial de Skate em SP

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
A skatista brasileira Rayssa Leal sofreu uma queda feia durante a final do Mundial de Skate Street, disputado neste domingo (8), em São Paulo. Após o acidente, exames apontaram uma contusão óssea no joelho.

Apesar do susto, não houve lesões no menisco nem nos ligamentos, o que significa que a atleta não precisará passar por cirurgia. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Skateboarding. O tempo de recuperação ainda não foi definido.

Queda aconteceu na última manobra

A queda ocorreu durante a tentativa da última manobra na final do Mundial de Skate Street. Rayssa perdeu o equilíbrio, caiu na pista e acabou torcendo o joelho direito, permanecendo no chão por alguns instantes.

Outras competidoras correram para ajudá-la enquanto a equipe médica entrou na pista para prestar atendimento. A skatista deixou o local amparada e bastante emocionada.

Na sequência, ela recebeu atendimento inicial com aplicação de gelo e foi encaminhada a um hospital para exames de imagem, incluindo uma ressonância magnética que confirmou a contusão.

Lesão não exige cirurgia

Os exames identificaram uma contusão óssea no côndilo femoral medial do joelho direito. O quadro, também chamado de edema ósseo, ocorre após um impacto forte e provoca sangramento interno e inchaço, sem que haja fratura completa.

Mesmo sem necessidade de cirurgia, a atleta seguirá em acompanhamento médico para avaliar a evolução da recuperação.

Mensagem nas redes sociais

Após o susto, Rayssa utilizou as redes sociais para tranquilizar fãs e agradecer as mensagens de apoio recebidas.

Na publicação, a skatista afirmou que o joelho está bem e classificou o episódio apenas como um susto.

Resultado da final

Com a queda na final do Mundial de Skate Street em São Paulo, Rayssa terminou a competição na quarta colocação, somando 143,54 pontos.

O pódio foi dominado por atletas japonesas. A medalha de ouro ficou com Ibuki Matsumoto, que alcançou 156,59 pontos. A prata foi conquistada por Nanami Onishi, com 146,36 pontos. Já o bronze ficou com a campeã olímpica Coco Yoshizawa, que somou 145,02 pontos.

Recuperação segue em avaliação

Mesmo sem necessidade de cirurgia, a evolução da contusão será acompanhada pela equipe médica da delegação brasileira. O retorno às pistas dependerá da recuperação completa do joelho e da avaliação dos especialistas.

