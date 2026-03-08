08 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
NÃO RESISTIU

Professora de 49 anos morre vítima de atropelamento

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
A professora Carina Moraes Roque Kerpe tinha 49 anos.
  A professora Carina Moraes Roque Kerpe, de 49 anos, morreu nesta quinta-feira (5) após passar uma semana internada em estado grave em decorrência de um atropelamento ocorrido no dia 26 de fevereiro em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba

LEIA MAIS

O acidente aconteceu na rua General Rondon, na região da Vila Piza, próximo ao cruzamento com a rua Luzia de Cillo Diniz. Na ocasião, Carina estava como passageira em um Fiat Linea, conduzido por uma motorista que havia oferecido carona. O veículo havia parado para que a professora desembarcasse.

Foi nesse momento que a tragédia ocorreu. Um Toyota Corolla atingiu violentamente a traseira do Linea. Com o forte impacto, Carina acabou sendo atingida e arremessada contra a calçada, batendo a cabeça com gravidade.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encontraram a professora em estado crítico. Ela precisou ser entubada ainda no local do acidente antes de ser levada às pressas para a Santa Casa de Limeira.

Apesar dos esforços médicos e de uma semana de luta pela vida, Carina não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta quinta-feira (5).

A professora era casada e deixa um filho, além de familiares e amigos profundamente abalados com a perda. O velório aconteceu neste sábado (7), no Monumental Bom Pastor, com sepultamento marcado para as 15h no Cemitério Saudade I, ambos em Limeira.

