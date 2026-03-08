A professora Carina Moraes Roque Kerpe, de 49 anos, morreu nesta quinta-feira (5) após passar uma semana internada em estado grave em decorrência de um atropelamento ocorrido no dia 26 de fevereiro em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba

LEIA MAIS

O acidente aconteceu na rua General Rondon, na região da Vila Piza, próximo ao cruzamento com a rua Luzia de Cillo Diniz. Na ocasião, Carina estava como passageira em um Fiat Linea, conduzido por uma motorista que havia oferecido carona. O veículo havia parado para que a professora desembarcasse.