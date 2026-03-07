A 49ª Festa do Milho Verde de Tanquinho começou neste sábado (7), no Centro Rural de Tanquinho, na zona rural de Piracicaba, e a expectativa é de grande público nesta noite, que terá como destaque o show da talentosa cantora Elis Justi e a dupla Goiano e Paranaense.
LEIA MAIS
- Morte de "Seo Aparecido" fecha Supermercado São Paulo
- Stalker é preso após seguir e apavorar mulher no centro de Piracicaba
- Lobo-guará é atropelado em rodovia de Piracicaba
Tradicional no calendário de Piracicaba, o evento reúne gastronomia típica à base de milho, música ao vivo e atrações para toda a família, com entrada gratuita. A festa começou às 11h30, com boa movimentação ao longo do dia, culminando com a noite animada de música sertaneja e muita festa.
Entre as atrações musicais de hoje, também está a dupla Goiano & Paranaense, que se apresenta ao longo da programação.
Além da música, o público encontra uma grande variedade de pratos preparados com milho, como pamonha, curau, bolo de milho, suco de milho, cuscuz, pão, sorvete e milho cozido. Um dos momentos mais "suculentos" do dia, foi o tradicional almoço com porco no rolete, servido meio-dia.
Com sucessos "estourados" como malabarismo, beijo inocente, erro do errado e muitos outros, o " fenômeno" Elis Giusti é garantia de grande espetáculo, com seu talento nesta noite especial.
A festa acontece em dois finais de semana — 7 e 8 de março e 14 e 15 de março — no Centro Rural de Tanquinho, localizado na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), km 14,5, próximo ao trevo de Iracemápolis.
A estrutura conta com cerca de 8 mil metros quadrados de área coberta, segurança reforçada, área kids, espaços decorados para fotos e sorteios.
Neste domingo (8), a programação continua com shows de Clademir & Moyses, Orquestra de Viola de Piracicaba e Samba da Aninha, entre outras atrações.