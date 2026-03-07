A 49ª Festa do Milho Verde de Tanquinho começou neste sábado (7), no Centro Rural de Tanquinho, na zona rural de Piracicaba, e a expectativa é de grande público nesta noite, que terá como destaque o show da talentosa cantora Elis Justi e a dupla Goiano e Paranaense.

Tradicional no calendário de Piracicaba, o evento reúne gastronomia típica à base de milho, música ao vivo e atrações para toda a família, com entrada gratuita. A festa começou às 11h30, com boa movimentação ao longo do dia, culminando com a noite animada de música sertaneja e muita festa.