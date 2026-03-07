O show começou cedo: logo aos 6 minutos, Carlos Manoel avançou pela direita e cruzou com precisão para Paulo Marcelo, que testou firme, sem chances para o goleiro. O segundo gol saiu aos 14 minutos, novamente com Paulo Marcelo, que mostrava estar imparável.

O Barão da Serra Negra viveu uma tarde histórica.Com um futebol envolvente, eficiente e de arrepiar, o XV de Piracicaba goleou a Votuporanguense por 5 a 1 e garantiu sua classificação na Série A2 do Campeonato Paulista, com uma ajuda do Água Santa, que marcou no final e venceu o Osasco, deixando a torcida em êxtase.

A Votuporanguense tentou reagir aos 26 minutos, marcando seu gol, mas o Nhô Quim não deu brechas. Aos 33 minutos, Paulo Marcelo retribuiu o passe e serviu Carlos Manoel, que bateu da entrada da área e garantiu o 3 a 1, levando a torcida à loucura!

No segundo tempo, o XV voltou ligado e ampliou aos 29 minutos, com Paulo Marcelo completando seu hat-trick. Aos 40 minutos, David Ribeiro fechou a goleada em 5 a 1, consolidando uma atuação dominante.

Nos minutos finais, o coração da torcida quase parou. Com o XV na nona colocação, os resultados de outros jogos eram desfavoráveis. Mas o gol salvador do Água Santa, aos 40 minutos, decretou a derrota do Osasco Sporting em Diadema e garantiu a tão sonhada classificação. Foi festa total: jogadores e torcedores juntos celebraram a vaga na próxima fase.