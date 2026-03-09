A fibromialgia é uma síndrome caracterizada principalmente por dor crônica e difusa pelo corpo, afetando músculos, articulações e tendões. Além da dor persistente, muitos pacientes relatam sintomas como fadiga intensa, alterações no sono e ansiedade, fatores que podem interferir diretamente na rotina e no bem-estar.

Os atendimentos relacionados à fibromialgia na rede pública de saúde do estado de São Paulo apresentaram crescimento em 2025. Informações da Secretaria de Saúde indicam que mais de 38 mil procedimentos ambulatoriais ligados à condição foram realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no último ano, número que representa um aumento superior a 30% em comparação com 2024.

O crescimento no número de atendimentos também foi observado em diferentes regiões do interior paulista, incluindo Campinas e Piracicaba. Na região de saúde de Campinas, os registros de procedimentos relacionados à fibromialgia apresentaram aumento de aproximadamente 33% ao longo de 2025. Já na regional de Piracicaba, a elevação foi menor, mas ainda significativa, chegando a cerca de 8%.

De acordo com especialistas, esse aumento pode estar ligado a maior identificação e diagnóstico da doença, além de mudanças recentes na legislação brasileira. Nos últimos anos, pessoas com fibromialgia passaram a ser reconhecidas como pessoas com deficiência em determinadas situações, o que ampliou a procura por avaliações médicas e emissão de laudos.

Médicos, porém, também fazem um alerta sobre possíveis equívocos no diagnóstico. Em alguns casos, dores generalizadas podem estar relacionadas a outras doenças reumatológicas ou até a reações a medicamentos de uso contínuo, como certos tratamentos indicados para controle do colesterol.