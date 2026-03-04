Com método e paciência, é possível estabelecer hábitos corretos e evitar transtornos dentro de casa.

Ensinar um cachorro a fazer xixi no local adequado é uma das principais dúvidas de quem decide ter um animal de estimação. Apesar de muitos tutores acreditarem que filhotes aprendem mais facilmente do que cães adultos, especialistas apontam que o sucesso do treinamento está mais ligado à consistência do tutor do que à idade do pet.

Antes de iniciar o treino, é essencial definir onde o cão ficará nos primeiros dias. Delimitar um espaço ajuda o animal a compreender seus limites e reduz as chances de erro.

Nesse ambiente, os itens devem estar bem distribuídos: cama, potes de água e comida em um ponto; o sanitário, em outro. Essa separação facilita a associação do local correto para cada atividade.

Para filhotes, o acesso ao espaço destinado às necessidades deve ser simples e próximo. Quanto mais fácil chegar ao local certo, maior a probabilidade de acerto.

Observe os momentos-chave