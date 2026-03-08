No Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março, uma entrevista destacou a importância do cuidado e do acompanhamento durante a gestação. A fisioterapeuta especialista em saúde feminina e doulagem Juliana Paschal explicou como funciona o trabalho da doula e de que forma essa profissional pode auxiliar gestantes antes, durante e depois do parto.
A conversa foi conduzida pela jornalista Gabriela Lima, do Jornal de Piracicaba, e trouxe esclarecimentos sobre o papel da doula no chamado parto humanizado.
O que faz uma doula no acompanhamento da gestação
Segundo Juliana Paschoal, a doula atua como uma profissional de apoio à gestante, oferecendo orientação e suporte ao longo da gravidez. O trabalho inclui acompanhamento emocional, informações sobre o processo do parto e esclarecimento de dúvidas que podem surgir nesse período.
A especialista destaca que a doula não substitui profissionais da saúde nem o acompanhante escolhido pela gestante. A atuação é voltada principalmente para o suporte emocional e informativo, ajudando a mulher e a família a se sentirem mais seguros durante a gestação.
Em geral, muitas gestantes procuram esse acompanhamento a partir do segundo trimestre da gravidez, fase em que começam a buscar mais informações sobre o parto e as mudanças do corpo.
Como funciona o acompanhamento da doula
O acompanhamento pode acontecer de forma presencial e também à distância. No dia a dia, o contato costuma ser feito por mensagens, criando um canal direto para tirar dúvidas e orientar a gestante sempre que necessário.
Já no momento do parto, a doula acompanha a mulher presencialmente, observando o ritmo das contrações e oferecendo apoio físico e emocional durante o processo.
Após o nascimento do bebê, o trabalho também inclui uma visita pós-parto, período considerado delicado para a recuperação da mãe.
Apoio no pós-parto e atenção à saúde emocional
De acordo com Juliana Paschoal, o acompanhamento costuma continuar por até 45 dias após o parto, fase em que muitas mulheres enfrentam oscilações hormonais e mudanças emocionais intensas.
Nesse período, a rede de apoio — formada por familiares e profissionais — é considerada essencial para garantir o bem-estar da mãe e evitar problemas como a depressão pós-parto.
Diferença entre doula e parteira
Outro ponto esclarecido na entrevista é a diferença entre doula e parteira. A doula não realiza o parto. Já a parteira atua diretamente no nascimento do bebê.
O papel da doula está ligado ao suporte à gestante e ao incentivo ao chamado parto humanizado, modelo que valoriza o protagonismo da mulher durante o nascimento.
Parto humanizado e protagonismo feminino
Segundo a especialista, o parto humanizado se baseia em três pilares principais: o protagonismo da mulher, o respeito às suas escolhas e a segurança baseada em evidências científicas.
Esse modelo também envolve uma equipe multidisciplinar, garantindo que o processo ocorra com assistência adequada e respeitando as necessidades da gestante.
A proposta é ampliar a consciência sobre os direitos da mulher durante o parto e fortalecer a participação ativa da mãe nesse momento.