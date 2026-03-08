A conversa foi conduzida pela jornalista Gabriela Lima, do Jornal de Piracicaba, e trouxe esclarecimentos sobre o papel da doula no chamado parto humanizado.

No Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março, uma entrevista destacou a importância do cuidado e do acompanhamento durante a gestação. A fisioterapeuta especialista em saúde feminina e doulagem Juliana Paschal explicou como funciona o trabalho da doula e de que forma essa profissional pode auxiliar gestantes antes, durante e depois do parto.

Segundo Juliana Paschoal, a doula atua como uma profissional de apoio à gestante, oferecendo orientação e suporte ao longo da gravidez. O trabalho inclui acompanhamento emocional, informações sobre o processo do parto e esclarecimento de dúvidas que podem surgir nesse período.

A especialista destaca que a doula não substitui profissionais da saúde nem o acompanhante escolhido pela gestante. A atuação é voltada principalmente para o suporte emocional e informativo, ajudando a mulher e a família a se sentirem mais seguros durante a gestação.

Em geral, muitas gestantes procuram esse acompanhamento a partir do segundo trimestre da gravidez, fase em que começam a buscar mais informações sobre o parto e as mudanças do corpo.

Como funciona o acompanhamento da doula