Ao longo da história de Piracicaba, diversas mulheres tiveram papel fundamental na construção social, educacional e política da cidade. Em diferentes épocas e áreas de atuação, elas desafiaram padrões, abriram caminhos e deixaram um legado que ainda hoje inspira novas gerações. Conheça algumas dessas trajetórias marcantes.

Uma das figuras mais importantes da história da educação em Piracicaba é Martha Hite Watts. Nascida nos Estados Unidos em 1845, ela chegou ao Brasil como missionária metodista e fundou na cidade o Colégio Piracicabano, considerado a primeira escola metodista do país.

Seu trabalho educacional teve grande impacto na formação de estudantes e no desenvolvimento do ensino na região. Por sua dedicação à educação, ficou conhecida como a “semeadora da educação”. Seu legado continua presente na cidade, inclusive com o Centro Cultural Martha Watts, que leva seu nome e preserva parte dessa história.

Fonte: Instituto histórico de Petrópolis