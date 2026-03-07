07 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
INCLUSÃO SOCIAL

Prefeitura lança programa com 250 vagas para população vulnerável

Por Gabriela Lima/J |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter

A Prefeitura de Piracicaba lançou oficialmente, na tarde de sexta-feira (06/03), o Programa de Inclusão Produtiva, iniciativa voltada à ampliação de oportunidades de emprego e qualificação para pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Frente de Trabalho. O evento ocorreu no Centro de Formação Educacional Professor Antonio Carlos de Mendes Thame.

Logo no lançamento, mais de 250 vagas de trabalho foram disponibilizadas por empresas parceiras do município, reforçando o compromisso de ampliar o acesso da população ao mercado formal.

Parceria com empresas amplia acesso ao mercado de trabalho

A proposta do programa é conectar participantes da Frente de Trabalho às oportunidades oferecidas por empresas instaladas em Piracicaba. A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família será responsável por realizar os encaminhamentos dos candidatos, facilitando o processo de seleção e contratação.

De acordo com a administração municipal, o objetivo é promover autonomia financeira e inclusão social por meio de ações que estimulem a geração de emprego e renda de forma estável.

Durante o evento de lançamento, o prefeito Helinho Zanatta destacou a importância da união entre o poder público e o setor privado para ampliar oportunidades para quem mais precisa.

“O mais importante é trabalhar pelas pessoas e deixar um legado que realmente faça diferença na vida delas. Agradeço às equipes das secretarias envolvidas e às empresas parceiras que acreditaram nesse projeto e estão oferecendo oportunidades. Tenho certeza de que essa iniciativa vai ajudar muitas famílias e contribuir para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Exemplo de superação emociona público

Durante a cerimônia, o secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito, convidou ao palco Elisabeth Aparecida Rosa, conhecida popularmente por vender balas nas ruas da cidade e pelo bordão “ei morena!!”.

Elisabeth foi apresentada como um exemplo de transformação promovida pelas políticas públicas de assistência social. Segundo a secretaria, ela viveu em situação de rua e, com apoio da prefeitura, conseguiu retomar a própria vida.

Hoje, Elisabeth trabalha como merendeira e também conquistou moradia, resultado do acompanhamento realizado pelos programas sociais do município. A presença dela no evento foi destacada como símbolo das oportunidades que podem surgir quando há acesso a políticas públicas de inclusão.

Seleções para vagas começam na próxima semana

Segundo a Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, as empresas parceiras devem iniciar já na próxima semana os processos de seleção e contratação dos candidatos encaminhados pela prefeitura.

O secretário da pasta explicou que o objetivo é dar prioridade, sempre que possível, às pessoas atendidas pelos programas sociais do município.

“Convidamos empresas parceiras, apresentamos a realidade das pessoas atendidas pelos nossos programas e pedimos que deem prioridade a esses encaminhamentos sempre que possível. Nosso objetivo é abrir oportunidades, valorizar o ser humano e garantir dignidade por meio do trabalho formal, com todos os direitos trabalhistas”, destacou.

Programa também incentiva retomada dos estudos

Além do encaminhamento para o mercado de trabalho, o programa também incentiva a retomada da formação escolar para participantes que ainda não concluíram o ensino médio.

A iniciativa contará com parceria da Secretaria Municipal de Educação e da Diretoria de Ensino para oferecer vagas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), permitindo que os participantes conciliem trabalho e estudo.

Reconhecimento às empresas parceiras

O evento reuniu secretários municipais, autoridades e representantes de empresas que aderiram ao Programa de Inclusão Produtiva.

Entre os presentes estavam o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Maurício Perissinoto; o secretário-executivo de Obras, Paulo Ferreira da Silva; a secretária de Educação, Juliana Vicentin; e o secretário de Administração e Governo, Álvaro Saviani, além do vereador Fabrício Polezi.

Também participou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkiria Callovi, que ressaltou a importância de iniciativas voltadas à promoção da dignidade e geração de oportunidades.

“O Fundo Social está sempre à disposição para apoiar ações como essa. Parabenizo toda a equipe envolvida pelo trabalho que vem sendo realizado para ampliar oportunidades e melhorar a vida das pessoas do nosso município”, afirmou.

Ao final da cerimônia, representantes das empresas parceiras receberam certificados de reconhecimento pela participação no programa.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários