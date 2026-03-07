A Prefeitura de Piracicaba lançou oficialmente, na tarde de sexta-feira (06/03), o Programa de Inclusão Produtiva, iniciativa voltada à ampliação de oportunidades de emprego e qualificação para pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Frente de Trabalho. O evento ocorreu no Centro de Formação Educacional Professor Antonio Carlos de Mendes Thame.

Logo no lançamento, mais de 250 vagas de trabalho foram disponibilizadas por empresas parceiras do município, reforçando o compromisso de ampliar o acesso da população ao mercado formal.

Parceria com empresas amplia acesso ao mercado de trabalho

A proposta do programa é conectar participantes da Frente de Trabalho às oportunidades oferecidas por empresas instaladas em Piracicaba. A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família será responsável por realizar os encaminhamentos dos candidatos, facilitando o processo de seleção e contratação.