A Prefeitura de Piracicaba lançou oficialmente, na tarde de sexta-feira (06/03), o Programa de Inclusão Produtiva, iniciativa voltada à ampliação de oportunidades de emprego e qualificação para pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Frente de Trabalho. O evento ocorreu no Centro de Formação Educacional Professor Antonio Carlos de Mendes Thame.
Logo no lançamento, mais de 250 vagas de trabalho foram disponibilizadas por empresas parceiras do município, reforçando o compromisso de ampliar o acesso da população ao mercado formal.
Parceria com empresas amplia acesso ao mercado de trabalho
A proposta do programa é conectar participantes da Frente de Trabalho às oportunidades oferecidas por empresas instaladas em Piracicaba. A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família será responsável por realizar os encaminhamentos dos candidatos, facilitando o processo de seleção e contratação.
De acordo com a administração municipal, o objetivo é promover autonomia financeira e inclusão social por meio de ações que estimulem a geração de emprego e renda de forma estável.
Durante o evento de lançamento, o prefeito Helinho Zanatta destacou a importância da união entre o poder público e o setor privado para ampliar oportunidades para quem mais precisa.
“O mais importante é trabalhar pelas pessoas e deixar um legado que realmente faça diferença na vida delas. Agradeço às equipes das secretarias envolvidas e às empresas parceiras que acreditaram nesse projeto e estão oferecendo oportunidades. Tenho certeza de que essa iniciativa vai ajudar muitas famílias e contribuir para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.
Exemplo de superação emociona público
Durante a cerimônia, o secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito, convidou ao palco Elisabeth Aparecida Rosa, conhecida popularmente por vender balas nas ruas da cidade e pelo bordão “ei morena!!”.
Elisabeth foi apresentada como um exemplo de transformação promovida pelas políticas públicas de assistência social. Segundo a secretaria, ela viveu em situação de rua e, com apoio da prefeitura, conseguiu retomar a própria vida.
Hoje, Elisabeth trabalha como merendeira e também conquistou moradia, resultado do acompanhamento realizado pelos programas sociais do município. A presença dela no evento foi destacada como símbolo das oportunidades que podem surgir quando há acesso a políticas públicas de inclusão.
Seleções para vagas começam na próxima semana
Segundo a Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, as empresas parceiras devem iniciar já na próxima semana os processos de seleção e contratação dos candidatos encaminhados pela prefeitura.
O secretário da pasta explicou que o objetivo é dar prioridade, sempre que possível, às pessoas atendidas pelos programas sociais do município.
“Convidamos empresas parceiras, apresentamos a realidade das pessoas atendidas pelos nossos programas e pedimos que deem prioridade a esses encaminhamentos sempre que possível. Nosso objetivo é abrir oportunidades, valorizar o ser humano e garantir dignidade por meio do trabalho formal, com todos os direitos trabalhistas”, destacou.
Programa também incentiva retomada dos estudos
Além do encaminhamento para o mercado de trabalho, o programa também incentiva a retomada da formação escolar para participantes que ainda não concluíram o ensino médio.
A iniciativa contará com parceria da Secretaria Municipal de Educação e da Diretoria de Ensino para oferecer vagas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), permitindo que os participantes conciliem trabalho e estudo.
Reconhecimento às empresas parceiras
O evento reuniu secretários municipais, autoridades e representantes de empresas que aderiram ao Programa de Inclusão Produtiva.
Entre os presentes estavam o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Maurício Perissinoto; o secretário-executivo de Obras, Paulo Ferreira da Silva; a secretária de Educação, Juliana Vicentin; e o secretário de Administração e Governo, Álvaro Saviani, além do vereador Fabrício Polezi.
Também participou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkiria Callovi, que ressaltou a importância de iniciativas voltadas à promoção da dignidade e geração de oportunidades.
“O Fundo Social está sempre à disposição para apoiar ações como essa. Parabenizo toda a equipe envolvida pelo trabalho que vem sendo realizado para ampliar oportunidades e melhorar a vida das pessoas do nosso município”, afirmou.
Ao final da cerimônia, representantes das empresas parceiras receberam certificados de reconhecimento pela participação no programa.