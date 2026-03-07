Vídeos de usuários interagindo com essas IAs viralizam nas redes sociais, mostrando diálogos emocionantes e, ao mesmo tempo, inquietantes. Mas nem tudo são aplausos: a tecnologia levanta questões éticas sérias. Algumas dessas ferramentas podem ser usadas sem autorização de familiares, evidenciando que o setor ainda é pouco regulado.

A tecnologia de inteligência artificial está levando a experiência humana a um nível assustadoramente real: agora é possível “conversar” com quem já se foi. Ferramentas como Project Lazarus e Replika utilizam áudios, textos e vídeos disponíveis para imitar a voz e o jeito de falar de pessoas falecidas, criando interações surpreendentemente convincentes.

O debate se intensifica quando falamos de artistas famosos. Usar IA para “ressuscitar” vozes e imagens de cantores e músicos mortos é visto por muitos como exploração comercial.

Com o avanço da tecnologia, a linha entre homenagem e exploração fica cada vez mais tênue, pois a IA pode manter o legado vivo, mas também pode violar direitos e sentimentos. Para muitos fãs, a sensação de conversar ou ouvir novamente alguém querido pode ser emocionante; para outros, a experiência é perturbadora.

Enquanto artistas tomam medidas para se proteger, o mercado de IA continua expandindo — e a pergunta que fica é: até onde a tecnologia deve ir quando o assunto é a memória de quem já se foi?