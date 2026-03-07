07 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
FALANDO COM MORTOS

IA que permite conversar com pessoas falecidas gera polêmica

Por Da redação/Pira1
Tempo de leitura: 1 min
Freepik
A experiência digital leva a experiência humana a um nível real.
  A tecnologia de inteligência artificial está levando a experiência humana a um nível assustadoramente real: agora é possível “conversar” com quem já se foi. Ferramentas como Project Lazarus e Replika utilizam áudios, textos e vídeos disponíveis para imitar a voz e o jeito de falar de pessoas falecidas, criando interações surpreendentemente convincentes.

Vídeos de usuários interagindo com essas IAs viralizam nas redes sociais, mostrando diálogos emocionantes e, ao mesmo tempo, inquietantes. Mas nem tudo são aplausos: a tecnologia levanta questões éticas sérias. Algumas dessas ferramentas podem ser usadas sem autorização de familiares, evidenciando que o setor ainda é pouco regulado.

O debate se intensifica quando falamos de artistas famosos. Usar IA para “ressuscitar” vozes e imagens de cantores e músicos mortos é visto por muitos como exploração comercial.

Com o avanço da tecnologia, a linha entre homenagem e exploração fica cada vez mais tênue, pois a IA pode manter o legado vivo, mas também pode violar direitos e sentimentos. Para muitos fãs, a sensação de conversar ou ouvir novamente alguém querido pode ser emocionante; para outros, a experiência é perturbadora.

Enquanto artistas tomam medidas para se proteger, o mercado de IA continua expandindo — e a pergunta que fica é: até onde a tecnologia deve ir quando o assunto é a memória de quem já se foi?

