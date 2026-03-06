De acordo com informações da corporação, a equipe da viatura 48 do Pelotão Escolar foi acionada por volta das 7h47 pela direção da unidade de ensino, localizada na Rua Amadeu Castanho, após relatos envolvendo a avó de um aluno.

Uma mulher e sua acompanhante foram conduzidas ao plantão policial na manhã desta sexta-feira (6) após um episódio de desacato e porte de entorpecentes em frente a uma escola municipal no bairro Vila Fátima, em Piracicaba. A ocorrência foi registrada por equipes da Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba.

Segundo a direção da escola, a mulher teria entrado na unidade no dia anterior acompanhada de um cachorro de cor caramelo, sem coleira, que estaria latindo e intimidando crianças, causando medo entre os estudantes. A entrada de animais nas dependências da escola é proibida. Ao ser orientada pelos responsáveis sobre a norma, a mulher teria afirmado que queria ver quem a impediria de entrar no local com o animal.

Na manhã desta sexta-feira, ela retornou à escola acompanhada de outra mulher e novamente com o cachorro sem coleira. A avó entrou na unidade para deixar o neto enquanto a acompanhante permaneceu do lado de fora com o animal. Ao deixarem o local, ainda conforme a direção, ambas teriam demonstrado desrespeito aos funcionários da escola, chegando a dizer: “vão caçar bandido”.

Diante da situação, as equipes da Guarda Civil realizaram a abordagem nas proximidades da escola. Durante a revista, foram encontrados três eppendorfs com substância semelhante a crack com uma das mulheres, que afirmou ser usuária. Com a outra, os guardas localizaram um eppendorf com substância aparentando ser a mesma droga.