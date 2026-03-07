O crime brutal que revoltou a comunidade acadêmica foi desvendado pela polícia. A execução do conhecido e querido professor universitário Davi Said Aidar, de 62 anos, ligado à Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus, na noite de 6 de fevereiro de 2026, foi encomendada por uma vizinha dona de bar.

A mulher estava incomodada com a queda de movimento, após a vítima montar seu estabelecimento mas proximidades, e despertar o interesse de muitos clientes

Segundo a Polícia Civil local, o assassinato foi planejado e executado com extrema violência.