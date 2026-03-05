O casal de Piracicaba Rodrigo Pompermayer de Pádua e Juliana Miranda de Pádua vive dias de incerteza em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após ter o voo de retorno ao Brasil cancelado em meio ao aumento das tensões militares no Oriente Médio. Sem previsão clara de embarque, os dois relatam aumento nos gastos com hospedagem e alimentação enquanto aguardam uma solução para voltar ao país.

A viagem, que deveria durar cerca de dez dias, já ultrapassou duas semanas. O retorno estava marcado para 28 de fevereiro, mas acabou suspenso após mudanças nas operações aéreas na região.

Escalada militar impacta voos no Golfo

A situação se agravou após a intensificação do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Ataques contra alvos iranianos provocaram retaliações com drones e mísseis direcionados a posições ligadas aos americanos no Golfo.