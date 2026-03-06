Algumas doenças graves podem garantir a isenção total do Imposto de Renda para aposentados, pensionistas e beneficiários de reforma militar no Brasil. O benefício está previsto na Lei nº 7.713/1988 e permite que pessoas diagnosticadas com determinadas enfermidades deixem de pagar o tributo sobre os rendimentos da aposentadoria, ajudando a reduzir os custos com tratamentos e cuidados médicos.

A medida vale para rendimentos recebidos por aposentadoria, pensão ou reforma, inclusive valores provenientes de previdência privada, como PGBL ou Fapi. No entanto, a isenção não é automática. Para ter acesso ao benefício, é necessário apresentar laudos médicos e comprovação da doença, que podem ser analisados por meio de perícia.

Entre as doenças que garantem o direito à isenção estão neoplasia maligna (câncer), cardiopatia grave, doença de Parkinson, esclerose múltipla, cegueira inclusive monocular, hanseníase, alienação mental, nefropatia grave, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e tuberculose ativa.