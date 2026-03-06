06 de março de 2026
Veja a temperatura prevista para o fim de semana em Piracicaba

O fim de semana em Piracicaba deve ser marcado por calor e possibilidade de tempestades, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. A expectativa é de dias abafados, com aumento da nebulosidade e pancadas de chuva acompanhadas de raios, principalmente no sábado e no domingo.

Nesta sexta-feira, os termômetros podem chegar a cerca de 30°C, com mínima de 21°C. O dia começa com sol entre nuvens, mas há possibilidade de chuvas isoladas ao longo da tarde e da noite, em meio ao tempo abafado.

No sábado, a previsão indica maior instabilidade, com máxima de 28°C e mínima de 20°C. O calor combinado com a umidade pode favorecer a formação de tempestades em diferentes momentos do dia.

Já no domingo, o cenário deve se repetir, com temperaturas próximas de 29°C e chance de tempestades mais intensas. As pancadas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

A recomendação é que moradores fiquem atentos às mudanças no tempo, especialmente durante períodos de chuva forte, quando podem ocorrer alagamentos pontuais e descargas elétricas.

