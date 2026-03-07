Um homem acusado de stalking foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (4) após perseguir desde agosto uma mulher pelas redes sociais e também pelas ruas de Piracicaba. A prisão foi realizada por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na Praça José Bonifácio, na região central da cidade.

LEIA MAIS

Segundo informações da GCM, a vítima abordou uma equipe que realizava patrulhamento na praça e relatou que vinha sendo perseguida pelo homem desde agosto de 2025. Ela afirmou que já havia registrado um boletim de ocorrência no dia 20 de fevereiro, quando também solicitou uma medida protetiva para impedir a aproximação do suspeito.