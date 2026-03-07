Um homem acusado de stalking foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (4) após perseguir desde agosto uma mulher pelas redes sociais e também pelas ruas de Piracicaba. A prisão foi realizada por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na Praça José Bonifácio, na região central da cidade.
Segundo informações da GCM, a vítima abordou uma equipe que realizava patrulhamento na praça e relatou que vinha sendo perseguida pelo homem desde agosto de 2025. Ela afirmou que já havia registrado um boletim de ocorrência no dia 20 de fevereiro, quando também solicitou uma medida protetiva para impedir a aproximação do suspeito.
Após ouvir o relato, os guardas iniciaram buscas pela região e localizaram o homem nas proximidades da praça, descumprindo a decisão judicial que determinava que ele mantivesse distância da vítima.
Durante a abordagem, o suspeito alegou desconhecer a proibição de se aproximar, apesar de já ter recebido o documento com a determinação judicial.
Os agentes, juntamente com a equipes o distrito, também verificaram o celular do homem e confirmaram que ele monitorava as redes sociais da vítima. De acordo com a GCM, o suspeito ainda teria feito ameaças indiretas contra a mulher.
Diante da situação, o homem foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva e perseguição (stalking). Ele foi encaminhado às autoridades policiais e permaneceu à disposição da Justiça.