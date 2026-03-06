Como parte do Programa de Redução de Perdas, o Semae Piracicaba segue com as obras programadas para a substituição e instalação de registros de manobra nas redes de distribuição (setorização). Durante a execução das intervenções, poderão ocorrer períodos de falta de água ou baixa pressão nas áreas afetadas.
Os serviços ocorrerão sempre entre 9h e 16h, com substituição e instalação de registros de manobra, etapa fundamental da setorização da rede para reduzir desperdícios e aumentar a eficiência do abastecimento.
Segunda-feira (09/03) – Vila Rezende
Pontos de intervenção:
- Avenida João Teodoro x Rua Inácio da Mota Pacheco
- Avenida Barão de Serra Negra x Rua Clemente Ferreira
- Rua Assis Chateaubriand x Rua Cardeal Arco Verde
- Rua Assis Chateaubriand x Rua Ernesto Papini
- Rua João Batista de Castro x Avenida Manoel Conceição
Bairros afetados (~4,34% dos usuários): Vila Rezende, Areião, Jardim Primavera, Vila Fátima, Nova República, Nova Piracicaba, Jardim Witier, Jardim Monumento, Jardim Mercedes e Terras do Engenho.
Terça-feira (10/03) – São Judas Tadeu
Pontos de intervenção:
- Avenida São João x Rua Barão de Piracicamirim
- Avenida São João x Rua Dr. Paulo Pinto
- Rua Samuel Neves x Rua 10 de Novembro
- Rua Ajudante Albano x Rua Dona Eugênia
- Rua José Ferraz de Camargo x Rua Dona Eugênia
- Bairros afetados (~5,93% dos usuários): Bairro Alto, Cidade Jardim, Bairro dos Alemães, São Judas Tadeu, Vila Independência, São Dimas, Clube de Campo e Jardim Europa.
Quarta-feira (11/03) – Paulicéia
Pontos de intervenção:
- Avenida das Monções x Rua Presidente Washington Luiz
- Rua Suzano x Rua Senador Saraiva
- Rua Alberto Ramos x Rua Senador Saraiva
- Rua Presidente Arthur Bernardes x Rua Presidente Washington Luiz
- Rua Maria Furlan Pizzinatto x Rua Presidente Washington Luiz
- Rua Orlando Furlan x Rua Francisco Damante
Bairros afetados (~4,70% dos usuários): Paulicéia, Jardim Morada do Sol, Jardim Paraíso, Parque dos Eucaliptos, Jardim das Flores, Jardim Haiti, Jardim Ibirapuera, Jardim Esplanada, Jardim Itapuã, Jardim Tóquio, Jardim Borghesi, Vila Cristina, Comunidade Portelinha, Jardim Monte Branco, Kobayat, Santa Fé, Novo Horizonte, Jardim São Jorge, Santo Antônio, Jardim Vitória e comunidades até Água Bonita.
Quinta-feira (12/03) – Terra Rica
Pontos de intervenção:
- Avenida Joaquim Perosi x Rua Benedito Dias
- Avenida Eurico Gaspar Dutra x Rua Barão do Turvo
- Avenida Eurico Gaspar Dutra x Avenida Gustavo Franco Bueno
Bairros e condomínios afetados (~1,59% dos usuários): São Francisco, Taquaral, Cecap, Eldorado, Terra Rica, Sol Nascente II, Jardim Itaberá, Jardim Itamaracá, Campos do Conde, Terras di Treviso, Condomínios Costa do Sol, Bertolin, Reserva Taquaral, Terramerica e Unimep.
Sexta-feira (13/03) – Jaraguá
Pontos de intervenção:
- Avenida Presidente Vargas x Rua José Rosário Losso
- Avenida Presidente Vargas x Rua Dona Jane Conceição
- Rua Odilon Nogueira x Rua Dona Jane Conceição
Bairros afetados (~1,27% dos usuários): Jaraguá, Castelinho, Jardim Morato e Chácara Nazareth.
Retorno do abastecimento
O fornecimento de água será retomado de forma gradual após a conclusão das obras em cada região. O cronograma poderá sofrer alterações caso ocorram chuvas fortes, tempestades ou emergências na rede.
Orientações aos moradores
O Semae recomenda que moradores com caixa d’água usem o recurso com moderação durante o período das obras, evitando desabastecimento ou baixa pressão.
Canais de atendimento
- Canais de atendimento do Semae
- WhatsApp 24h: (19) 3403-9608
- Central 24h: 0800 772 9611
- Disque 115 (somente telefone fixo)
- Site: semaepiracicaba.sp.gov.br
- AgênciaWeb: agenciaweb.semaepiracicaba.sp.gov.br