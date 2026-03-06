Como parte do Programa de Redução de Perdas, o Semae Piracicaba segue com as obras programadas para a substituição e instalação de registros de manobra nas redes de distribuição (setorização). Durante a execução das intervenções, poderão ocorrer períodos de falta de água ou baixa pressão nas áreas afetadas.

Os serviços ocorrerão sempre entre 9h e 16h, com substituição e instalação de registros de manobra, etapa fundamental da setorização da rede para reduzir desperdícios e aumentar a eficiência do abastecimento.