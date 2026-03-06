O HFC Saúde abriu inscrições para a 4ª Caminhada Inclusiva HFC, evento solidário que promove saúde, inclusão e bem-estar e será realizado no dia 15 de março de 2026, em Piracicaba. A concentração está marcada para 6h30, com largada às 7h, na Praça Turcão – Prof. Eduardo Gerolamo João, com percurso de 5 km aberto à participação da comunidade.
“Chegou a hora de celebrar a saúde, a inclusão e o bem-estar!”, destaca a organização do evento, realizado pelo HFC Saúde com organização da Chelso Sports e que promete reunir pessoas de diferentes idades e perfis em um momento de incentivo à qualidade de vida.
A caminhada terá caráter participativo e não competitivo, sem cronometragem, chip ou número de peito, e é aberta a atletas e desportistas de todos os gêneros e idades. Menores de 18 anos podem participar, desde que apresentem termo de responsabilidade assinado e com firma reconhecida.
Segundo o presidente do HFC Saúde, José Coral, a caminhada já se consolidou no calendário da instituição. “Chegar à quarta edição da Caminhada Inclusiva é motivo de orgulho para todos nós. Este evento já faz parte do calendário do HFC Saúde e reforça nosso compromisso com a comunidade, com a inclusão e com a promoção da saúde”, afirma.
VER MAIS
- Em meio à guerra, China surpreende ao anunciar cura para diabetes
- Pouca gente sabe: essas doenças dão isenção do Imposto de Renda
- PASCA recebe os leites arrecadados pelo Bloco da Salomé
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Valor da inscrição e ação solidária
O valor total da participação é de R$ 30, sendo R$ 20 referentes à taxa de inscrição e R$ 10 destinados a uma contribuição solidária. Diferente das edições anteriores, em que os participantes levavam litros de leite, neste ano o valor arrecadado será utilizado para a compra de leite, que será destinado aos pacientes do SUS internados na instituição e que fazem uso de dietas hospitalares.
As inscrições podem ser feitas aqui
Percurso e proposta do evento
O percurso terá 5 quilômetros, com estrutura de apoio e tendas de equipes no local. A expectativa é reunir cerca de 1.500 participantes, entre pacientes do HFC Saúde (com liberação médica), familiares, colaboradores, moradores da cidade e até pets.
A proposta é oferecer um ambiente familiar, inclusivo e acolhedor, incentivando a prática de atividades físicas e a convivência social.
Entrega de kits
O kit do participante inclui camiseta oficial do evento, escolhida no momento da inscrição.
A entrega será realizada em dois dias:
- 13 de março (sexta-feira), das 10h às 17h, na Loja Runfor, localizada na Av. Dona Jane Conceição, 816, bairro Paulista, em Piracicaba.
- 14 de março (sábado), das 10h às 15h, no HFC Onco, na Rua Rafael Aloisi, 60, Vila Rezende.
A retirada deverá ser feita mediante apresentação de documento com foto.
Regulamento
O regulamento completo da caminhada pode ser consultado pelo aqui.
Mais informações sobre o evento podem ser encontradas no Instagram @hfcsaude ou pelo e-mail contato@chelso.com.br.