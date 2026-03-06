O HFC Saúde abriu inscrições para a 4ª Caminhada Inclusiva HFC, evento solidário que promove saúde, inclusão e bem-estar e será realizado no dia 15 de março de 2026, em Piracicaba. A concentração está marcada para 6h30, com largada às 7h, na Praça Turcão – Prof. Eduardo Gerolamo João, com percurso de 5 km aberto à participação da comunidade.

“Chegou a hora de celebrar a saúde, a inclusão e o bem-estar!”, destaca a organização do evento, realizado pelo HFC Saúde com organização da Chelso Sports e que promete reunir pessoas de diferentes idades e perfis em um momento de incentivo à qualidade de vida.