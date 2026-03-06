Moradores do bairro Verde, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação da rua Pistoia, na esquina com a rua Cacilda Becker.

De acordo com os relatos, o trecho apresenta buracos na via, o que tem dificultado a passagem de veículos pelo local. Motoristas que utilizam a rua afirmam que precisam reduzir a velocidade ou desviar dos pontos danificados para seguir pelo trajeto.

