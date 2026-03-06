Moradores do bairro Verde, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação da rua Pistoia, na esquina com a rua Cacilda Becker.
De acordo com os relatos, o trecho apresenta buracos na via, o que tem dificultado a passagem de veículos pelo local. Motoristas que utilizam a rua afirmam que precisam reduzir a velocidade ou desviar dos pontos danificados para seguir pelo trajeto.
Segundo os moradores, os buracos estão concentrados principalmente no cruzamento entre as duas ruas. A situação, conforme os relatos, tem causado transtornos para quem circula diariamente pelo local, tanto para motoristas quanto para moradores da região.
Ainda de acordo com as informações encaminhadas à redação, o problema tem sido percebido há algum tempo e a expectativa dos moradores é de que a via receba manutenção. Eles relatam que a condição da rua pode provocar danos em veículos e dificulta a circulação, principalmente em horários de maior movimento.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a via foi inserida no cronograma de serviços de tapa-buraco, com previsão de execução de sete dias. Um dos buracos foi identificado como responsabilidade do Semae, que irá enviar um fiscal pra verificar e, assim, programar também o serviço".