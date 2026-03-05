Cinco apostadores que participaram de um bolão da Mega-Sena vão receber cerca de R$ 31,6 milhões cada após acertarem as seis dezenas do concurso 2.979, sorteado na noite de terça-feira (3). O prêmio total foi de R$ 158 milhões.
Cada um dos vencedores pagou apenas R$ 16,20 por uma cota do bolão. Como as cotas foram compradas separadamente na lotérica, os ganhadores provavelmente não se conhecem.
- VEJA MAIS:
- 'Nem Deus poderá salvar' diz Kim jong-un ao exibir arma nuclear
- Anvisa suspende venda da melatonina em todo Brasil; VEJA
- Cão comunitário está sangrando e veterinárias pedem ajuda
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O bilhete premiado foi vendido na lotérica Sorte Mais Brasil, localizada no município de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza (CE). O bolão foi organizado pela própria unidade e dividido em cinco cotas, permitindo que cada participante adquirisse uma parte da aposta.
No total, o bolão custou R$ 81 e incluía dez jogos com seis dezenas, escolhidas de forma aleatória pelo sistema. Nesse formato, conhecido como bolão lotérico, cada apostador recebe um comprovante individual da cota comprada, o que permite retirar sua parte do prêmio diretamente.
Segundo Custódio Albano Júnior, proprietário da lotérica, esse foi o maior prêmio já registrado no Ceará. De acordo com ele, o modelo de bolão costuma ser oferecido aos clientes que passam pela unidade para pagar contas ou realizar outros serviços.
Para o concurso premiado, a lotérica vendeu 11 bolões com o mesmo formato, o que significa que 55 pessoas participaram desse tipo de aposta, mas apenas cinco acabaram escolhendo o bilhete vencedor.
Após o resultado, a unidade recebeu diversas visitas e ligações de curiosos querendo saber quem são os novos milionários. A identidade dos vencedores, no entanto, não foi divulgada.
O proprietário acredita que os ganhadores sejam moradores da própria cidade. “É um bolão barato, então provavelmente são pessoas humildes da região. Foi algo grandioso”, afirmou.