05 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
LOTERIA

5 vencedores de R$ 158 milhões na Mega-Sena apostaram R$ 16,20

Por Redação JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
REDES SOCIAIS
Cada um dos vencedores pagou apenas R$ 16,20 por uma cota do bolão. Como as cotas foram compradas separadamente na lotérica, os ganhadores provavelmente não se conhecem.
Cada um dos vencedores pagou apenas R$ 16,20 por uma cota do bolão. Como as cotas foram compradas separadamente na lotérica, os ganhadores provavelmente não se conhecem.

Cinco apostadores que participaram de um bolão da Mega-Sena vão receber cerca de R$ 31,6 milhões cada após acertarem as seis dezenas do concurso 2.979, sorteado na noite de terça-feira (3). O prêmio total foi de R$ 158 milhões.

Cada um dos vencedores pagou apenas R$ 16,20 por uma cota do bolão. Como as cotas foram compradas separadamente na lotérica, os ganhadores provavelmente não se conhecem.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O bilhete premiado foi vendido na lotérica Sorte Mais Brasil, localizada no município de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza (CE). O bolão foi organizado pela própria unidade e dividido em cinco cotas, permitindo que cada participante adquirisse uma parte da aposta.

No total, o bolão custou R$ 81 e incluía dez jogos com seis dezenas, escolhidas de forma aleatória pelo sistema. Nesse formato, conhecido como bolão lotérico, cada apostador recebe um comprovante individual da cota comprada, o que permite retirar sua parte do prêmio diretamente.

Segundo Custódio Albano Júnior, proprietário da lotérica, esse foi o maior prêmio já registrado no Ceará. De acordo com ele, o modelo de bolão costuma ser oferecido aos clientes que passam pela unidade para pagar contas ou realizar outros serviços.

Para o concurso premiado, a lotérica vendeu 11 bolões com o mesmo formato, o que significa que 55 pessoas participaram desse tipo de aposta, mas apenas cinco acabaram escolhendo o bilhete vencedor.

Após o resultado, a unidade recebeu diversas visitas e ligações de curiosos querendo saber quem são os novos milionários. A identidade dos vencedores, no entanto, não foi divulgada.

O proprietário acredita que os ganhadores sejam moradores da própria cidade. “É um bolão barato, então provavelmente são pessoas humildes da região. Foi algo grandioso”, afirmou.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários