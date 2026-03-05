Cinco apostadores que participaram de um bolão da Mega-Sena vão receber cerca de R$ 31,6 milhões cada após acertarem as seis dezenas do concurso 2.979, sorteado na noite de terça-feira (3). O prêmio total foi de R$ 158 milhões.

Cada um dos vencedores pagou apenas R$ 16,20 por uma cota do bolão. Como as cotas foram compradas separadamente na lotérica, os ganhadores provavelmente não se conhecem.

O bilhete premiado foi vendido na lotérica Sorte Mais Brasil, localizada no município de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza (CE). O bolão foi organizado pela própria unidade e dividido em cinco cotas, permitindo que cada participante adquirisse uma parte da aposta.