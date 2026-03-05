A Prefeitura de Piracicaba deu um passo importante para garantir a entrega dos kits de uniformes escolares aos alunos da rede municipal. Na terça-feira, 3 de março, foi publicada no Diário Oficial a definição das empresas responsáveis pelos Lotes 3 e 4 do processo licitatório, permitindo a formalização dos contratos e o início da aquisição dos tênis (com velcro e cadarço) e das mochilas.

Tênis e mochilas prontos para licitação

“Com a homologação, podemos avançar para a formalização dos contratos e dar sequência ao cronograma de produção e entrega desses itens”, explicou Fernanda Schmidt, chefe de setor responsável pelo processo.

O processo licitatório está dividido em quatro lotes: