Prefeitura de Piracicaba vai entregar tênis e mochilas escolares

Por Gabriela Lima/JP1
| Tempo de leitura: 2 min
A Prefeitura de Piracicaba deu um passo importante para garantir a entrega dos kits de uniformes escolares aos alunos da rede municipal. Na terça-feira, 3 de março, foi publicada no Diário Oficial a definição das empresas responsáveis pelos Lotes 3 e 4 do processo licitatório, permitindo a formalização dos contratos e o início da aquisição dos tênis (com velcro e cadarço) e das mochilas.

Tênis e mochilas prontos para licitação

“Com a homologação, podemos avançar para a formalização dos contratos e dar sequência ao cronograma de produção e entrega desses itens”, explicou Fernanda Schmidt, chefe de setor responsável pelo processo.

O processo licitatório está dividido em quatro lotes:

  • Lote 1: camisetas de manga curta, longa e sem manga, além de short-saia, bermuda, calça e jaqueta;
  • Lote 2: meias;
  • Lote 3: tênis com velcro e cadarço;
  • Lote 4: mochilas.

Os lotes 1 e 2 ainda estão na fase de avaliação das amostras apresentadas pelas empresas, conduzida por uma comissão técnica oficialmente nomeada. Até sexta-feira, 6 de março, encerra-se o prazo para recebimento das amostras do Lote 1, enquanto o Lote 2 já está sob análise. Após essa etapa, a comissão dará início à avaliação técnica, garantindo qualidade e isonomia entre todos os participantes

Compromisso com qualidade e transparência

A secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, destacou que cada fase do processo é acompanhada com rigor técnico e administrativo. “Cada etapa é analisada com cautela, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e a entrega de uniformes com qualidade, segurança e durabilidade aos alunos. Nosso compromisso é conduzir todo o procedimento com responsabilidade”, afirmou.

Prefeito reforça avanço da entrega

O prefeito Helinho Zanatta comentou sobre o progresso: “Com a aquisição desses itens, garantimos que os alunos recebam uniformes completos. Nosso objetivo é criar condições para que a rede municipal ofereça materiais de qualidade, cumprindo os prazos e assegurando a satisfação das famílias.”

Histórico do processo licitatório

O edital para compra dos materiais começou a ser elaborado em janeiro de 2025, e o processo licitatório foi lançado em julho do mesmo ano. Em agosto, o certame precisou ser suspenso para ajustes técnicos, sendo reaberto em outubro para recebimento de propostas. Durante a tramitação, impugnações e recursos administrativos exigiram revisões detalhadas do edital.

O termo de referência prevê a aquisição de aproximadamente 790 mil peças, fator que aumenta a complexidade do procedimento e exige análise criteriosa em cada etapa para garantir a qualidade e a entrega eficiente dos uniformes.

