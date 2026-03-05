A Prefeitura de Piracicaba deu um passo importante para garantir a entrega dos kits de uniformes escolares aos alunos da rede municipal. Na terça-feira, 3 de março, foi publicada no Diário Oficial a definição das empresas responsáveis pelos Lotes 3 e 4 do processo licitatório, permitindo a formalização dos contratos e o início da aquisição dos tênis (com velcro e cadarço) e das mochilas.
Tênis e mochilas prontos para licitação
“Com a homologação, podemos avançar para a formalização dos contratos e dar sequência ao cronograma de produção e entrega desses itens”, explicou Fernanda Schmidt, chefe de setor responsável pelo processo.
O processo licitatório está dividido em quatro lotes:
- Lote 1: camisetas de manga curta, longa e sem manga, além de short-saia, bermuda, calça e jaqueta;
- Lote 2: meias;
- Lote 3: tênis com velcro e cadarço;
- Lote 4: mochilas.
Os lotes 1 e 2 ainda estão na fase de avaliação das amostras apresentadas pelas empresas, conduzida por uma comissão técnica oficialmente nomeada. Até sexta-feira, 6 de março, encerra-se o prazo para recebimento das amostras do Lote 1, enquanto o Lote 2 já está sob análise. Após essa etapa, a comissão dará início à avaliação técnica, garantindo qualidade e isonomia entre todos os participantes
Compromisso com qualidade e transparência
A secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, destacou que cada fase do processo é acompanhada com rigor técnico e administrativo. “Cada etapa é analisada com cautela, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e a entrega de uniformes com qualidade, segurança e durabilidade aos alunos. Nosso compromisso é conduzir todo o procedimento com responsabilidade”, afirmou.
Prefeito reforça avanço da entrega
O prefeito Helinho Zanatta comentou sobre o progresso: “Com a aquisição desses itens, garantimos que os alunos recebam uniformes completos. Nosso objetivo é criar condições para que a rede municipal ofereça materiais de qualidade, cumprindo os prazos e assegurando a satisfação das famílias.”
Histórico do processo licitatório
O edital para compra dos materiais começou a ser elaborado em janeiro de 2025, e o processo licitatório foi lançado em julho do mesmo ano. Em agosto, o certame precisou ser suspenso para ajustes técnicos, sendo reaberto em outubro para recebimento de propostas. Durante a tramitação, impugnações e recursos administrativos exigiram revisões detalhadas do edital.
O termo de referência prevê a aquisição de aproximadamente 790 mil peças, fator que aumenta a complexidade do procedimento e exige análise criteriosa em cada etapa para garantir a qualidade e a entrega eficiente dos uniformes.