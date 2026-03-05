O caso aconteceu durante uma festa de família no bairro São Francisco, quando o tio embriagado passou a importunar uma adolescente de 16 anos grávida, tocando em seu cabelo e em partes do corpo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra cenas fortes de um homem sendo sequestrado após uma confusão familiar que terminou com violência extrema em Piracicaba.

Assustada, a jovem contou o que havia ocorrido ao companheiro, de 32 anos. Revoltado, ele foi até o local acompanhado de um amigo e, segundo a polícia, a situação saiu completamente do controle.

De acordo com o registro policial, os dois agrediram o suspeito, amarraram suas mãos e pés e o colocaram no porta-malas de um carro. Em seguida, ele foi levado até um rio da cidade, onde teria sido ferido com uma faca e arremessado na água.

Em depoimento, o companheiro da adolescente teria afirmado que a intenção era matar o homem.