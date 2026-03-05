05 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
JOGADO NO RIO

Vídeo mostra tio em porta malas após mexer com sobrinha grávida

Por Da redação/Pir@1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O tio foi ferido, amarrado e jogado no rio, após importunar a sobrinha gestante de 16 anos.
O tio foi ferido, amarrado e jogado no rio, após importunar a sobrinha gestante de 16 anos.

 Um vídeo que circula nas redes sociais mostra cenas fortes de um homem sendo sequestrado após uma confusão familiar que terminou com violência extrema em Piracicaba.

LEIA MAIS

O caso aconteceu durante uma festa de família no bairro São Francisco, quando o tio embriagado passou a importunar uma adolescente de 16 anos grávida, tocando em seu cabelo e em partes do corpo.

Assustada, a jovem contou o que havia ocorrido ao companheiro, de 32 anos. Revoltado, ele foi até o local acompanhado de um amigo e, segundo a polícia, a situação saiu completamente do controle.

De acordo com o registro policial, os dois agrediram o suspeito, amarraram suas mãos e pés e o colocaram no porta-malas de um carro. Em seguida, ele foi levado até um rio da cidade, onde teria sido ferido com uma faca e arremessado na água.

Em depoimento, o companheiro da adolescente teria afirmado que a intenção era matar o homem.

Mesmo gravemente ferido, o suspeito conseguiu se soltar e pedir ajuda. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate e o encaminharam ao Hospital dos Fornecedores de Cana, onde permanece internado.

Após buscas, a polícia localizou os envolvidos. O companheiro da adolescente foi preso e um menor que participou da ação acabou apreendido no 2º Distrito Policial da cidade.

O caso é investigado como sequestro e tentativa de homicídio, enquanto o homem jogado no rio também deverá responder por importunação sexual. As imagens do vídeo continuam repercutindo e mostram a violência da situação que chocou moradores da cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários