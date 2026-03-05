Um vídeo que circula nas redes sociais mostra cenas fortes de um homem sendo sequestrado após uma confusão familiar que terminou com violência extrema em Piracicaba.
O caso aconteceu durante uma festa de família no bairro São Francisco, quando o tio embriagado passou a importunar uma adolescente de 16 anos grávida, tocando em seu cabelo e em partes do corpo.
Assustada, a jovem contou o que havia ocorrido ao companheiro, de 32 anos. Revoltado, ele foi até o local acompanhado de um amigo e, segundo a polícia, a situação saiu completamente do controle.
De acordo com o registro policial, os dois agrediram o suspeito, amarraram suas mãos e pés e o colocaram no porta-malas de um carro. Em seguida, ele foi levado até um rio da cidade, onde teria sido ferido com uma faca e arremessado na água.
Em depoimento, o companheiro da adolescente teria afirmado que a intenção era matar o homem.
Mesmo gravemente ferido, o suspeito conseguiu se soltar e pedir ajuda. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate e o encaminharam ao Hospital dos Fornecedores de Cana, onde permanece internado.
Após buscas, a polícia localizou os envolvidos. O companheiro da adolescente foi preso e um menor que participou da ação acabou apreendido no 2º Distrito Policial da cidade.
O caso é investigado como sequestro e tentativa de homicídio, enquanto o homem jogado no rio também deverá responder por importunação sexual. As imagens do vídeo continuam repercutindo e mostram a violência da situação que chocou moradores da cidade.