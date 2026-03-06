A principal praça do Centro de Piracicaba pode passar por uma ampla transformação nos próximos anos. Um projeto apresentado pela Prefeitura prevê a revitalização completa da Praça José Bonifácio, com investimento estimado em R$ 8,5 milhões e diversas mudanças estruturais que prometem alterar a forma como o espaço é utilizado pela população.
Entre as propostas estão a criação de uma área multiuso para eventos, instalação de uma fonte interativa e até uma pista de patinação, além de intervenções urbanísticas no entorno da praça.
A proposta foi apresentada na segunda-feira (2), durante encontro realizado na sede da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi). Segundo a administração municipal, o objetivo é ampliar o diálogo com comerciantes, moradores e entidades da região central antes do avanço do projeto.
Apesar da apresentação inicial, a iniciativa ainda precisa passar por avaliação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac) e por um período de consulta pública, etapa em que a população poderá opinar sobre as mudanças previstas.
Espaço para eventos e novas áreas de convivência
Uma das principais mudanças planejadas é a reorganização da área central da praça para permitir a realização de eventos culturais e atividades recreativas. Nesse espaço, também está prevista a implantação de uma pista de patinação, ampliando as opções de lazer no local.
O projeto também inclui a criação de uma fonte interativa, voltada especialmente para o uso recreativo da população, além da instalação de um playground infantil e de um bicicletário.
Outro destaque é a implantação de uma área destinada à alimentação, com aproximadamente 1.018,9 metros quadrados, que poderá receber estabelecimentos e ampliar a permanência de visitantes na praça.
Novo piso, iluminação e preservação histórica
Entre as intervenções estruturais está a substituição total do piso atual por concreto drenante, solução que favorece a acessibilidade e melhora o escoamento da água da chuva.
A proposta também contempla modernização do sistema de iluminação, recuperação de postes históricos e a instalação de novos pontos de luz. Vasos de concreto com paisagismo foram incluídos no projeto para reforçar o visual urbano do espaço.
Apesar das mudanças, elementos tradicionais devem ser preservados. O coreto histórico da praça passará por restauro, e os sanitários públicos, incluindo o conhecido “abriguinho”, serão reformados.
Monumento relembra tragédia histórica
Outro ponto previsto no projeto é a construção do Monumento Comurba, que fará referência a um dos episódios mais marcantes da história da cidade.
O memorial lembrará o desabamento de um prédio em construção ocorrido em 1964, na própria praça, tragédia que resultou na morte de cerca de 50 pessoas e marcou profundamente a memória local.
Mudanças no trânsito no entorno
O plano de revitalização também prevê intervenções no sistema viário ao redor da praça. Entre as propostas estão a criação de via elevada, novas travessias para pedestres e reorganização das vagas de estacionamento e pontos de táxi.
O projeto inclui ainda novo pavimento em blocos de concreto nas ruas próximas, além da instalação de vagas cobertas para veículos.
Segundo a prefeitura, a apresentação feita à Acipi busca ampliar o debate sobre as intervenções. A entidade deve organizar encontros com moradores do entorno para detalhar a proposta antes do início do processo oficial de consulta pública.