A principal praça do Centro de Piracicaba pode passar por uma ampla transformação nos próximos anos. Um projeto apresentado pela Prefeitura prevê a revitalização completa da Praça José Bonifácio, com investimento estimado em R$ 8,5 milhões e diversas mudanças estruturais que prometem alterar a forma como o espaço é utilizado pela população.

Entre as propostas estão a criação de uma área multiuso para eventos, instalação de uma fonte interativa e até uma pista de patinação, além de intervenções urbanísticas no entorno da praça.

A proposta foi apresentada na segunda-feira (2), durante encontro realizado na sede da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi). Segundo a administração municipal, o objetivo é ampliar o diálogo com comerciantes, moradores e entidades da região central antes do avanço do projeto.