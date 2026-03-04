Prefeitura e OAB Piracicaba organizam atividades pelo Dia Internacional da Mulher Programação inclui debates e ações voltadas à valorização e aos direitos das mulheres A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Parcerias, e a OAB Piracicaba, por meio da Comissão das Mulheres Advogadas, promovem, neste sábado, 7/03, uma programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa acontece das 7h30 às 14h, na Estação da Paulista, no bairro Paulista, com atividades gratuitas voltadas ao cuidado, à informação e ao fortalecimento feminino.

A ação conta com parceria de várias entidades, associações e coletivos de Piracicaba. A proposta é oferecer, em um único espaço, serviços essenciais e momentos de acolhimento. O público poderá participar de triagem e orientação odontológica com encaminhamento para atendimento, roda de conversa sobre saúde da mulher, testes rápidos de saúde, aferição de acuidade visual, orientação jurídica e caminhada de conscientização pelo fim da violência.

A programação inclui ainda espaço de beleza, massagens, oficina de tranças, aula de defesa pessoal, recreação infantil com pintura facial, contação de histórias e oficina lúdica para crianças, além de atração cultural. De acordo com o secretário municipal de Cidadania e Parcerias, Paulo Nardino, a iniciativa reforça o compromisso da administração com políticas públicas que dialoguem diretamente com as necessidades das mulheres. “Nosso objetivo é proporcionar um dia de acolhimento, informação e acesso a serviços que muitas vezes não chegam com facilidade a todas.