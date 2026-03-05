O Carnaval terminou, mas a solidariedade continuou em Piracicaba. Na quarta-feira (4), a PASCA – Pastoral do Serviço da Caridade recebeu os leites arrecadados durante o Carnaval do Bloco da Salomé. As doações foram resultado da mobilização de foliões e organizadores, que transformaram a alegria da festa em apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Os donativos foram reunidos ao longo da programação do bloco e posteriormente destinados à entidade, que desenvolve ações sociais no município. A iniciativa reforçou o caráter solidário do Carnaval de rua e a participação da comunidade em ações de impacto social.
Tradição solidária do bloco
A arrecadação de leite já havia se consolidado como uma tradição do Bloco da Salomé. Há oito anos, o grupo vinha promovendo a campanha durante o período de Carnaval, com o objetivo de beneficiar instituições sociais da cidade.
Segundo a organização, a proposta foi unir a festa popular com ações de solidariedade, incentivando os foliões a contribuírem com doações.
“Transformar a alegria do Carnaval em cuidado com quem precisa deu ainda mais sentido à celebração. A participação da comunidade mostrou a força da união em torno de uma causa solidária”, destacou a organização.
Organização e mobilização
De acordo com os organizadores, o Bloco da Salomé foi promovido há dez anos por Fabrício Baroni (Veia), Fábio Baroni (Lino), Marcelo Santana (Marceleza) e Marcio Eduardo Biscalchim (Chinelo), com a colaboração de Luciene Blumer na mobilização das ações.
A campanha também contou com o apoio da loja Vesta, que disponibilizou o espaço como ponto de arrecadação das doações.
Cultura e solidariedade
A realização da iniciativa também teve apoio das secretarias municipais de Cultura e de Turismo de Piracicaba, que contribuíram para fortalecer o Carnaval de rua e incentivar ações solidárias ligadas à cultura popular.
Para os organizadores, a experiência reforçou a importância de unir entretenimento, cultura e responsabilidade social, mostrando que a festa também pode gerar benefícios para a comunidade.