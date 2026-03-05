O Carnaval terminou, mas a solidariedade continuou em Piracicaba. Na quarta-feira (4), a PASCA – Pastoral do Serviço da Caridade recebeu os leites arrecadados durante o Carnaval do Bloco da Salomé. As doações foram resultado da mobilização de foliões e organizadores, que transformaram a alegria da festa em apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os donativos foram reunidos ao longo da programação do bloco e posteriormente destinados à entidade, que desenvolve ações sociais no município. A iniciativa reforçou o caráter solidário do Carnaval de rua e a participação da comunidade em ações de impacto social.

Tradição solidária do bloco

A arrecadação de leite já havia se consolidado como uma tradição do Bloco da Salomé. Há oito anos, o grupo vinha promovendo a campanha durante o período de Carnaval, com o objetivo de beneficiar instituições sociais da cidade.