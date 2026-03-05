Na segunda-feira (2), começaram as aulas do Cursinho Pirabixo na Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP-Unicamp). Criado em 1999 por estudantes da instituição, o projeto nasceu com a missão de ampliar o acesso ao ensino superior público para quem não pode pagar cursinho particular — e, em 2026, atingiu o maior número de inscrições da história.
Fernanda Klein Marcondes, é professora da FOP e coordenadora docente do Pirabixo.
Ela integra a coordenação desde 2014 e, ao longo dos anos, ajudou a fortalecer o cursinho com a conquista de bolsas e parcerias, ampliando oportunidades para os estudantes.
“O cursinho foi criado por alunos que tiveram essa preocupação de contribuir para que outras pessoas que não podiam pagar um cursinho particular pudessem entrar no ensino superior e mudar não só a própria vida, mas também a da família.”
Crescimento e maior número de inscritos
Lucas Adam Prado Julião, aluno do quinto ano e integrante da coordenação desde o primeiro ano da graduação, destaca o crescimento do projeto.
“Ele cresceu muito. Esse ano, por exemplo, a gente teve o maior número de inscrições que já teve no cursinho.”
Segundo ele, um dos momentos mais gratificantes é acompanhar o retorno dos ex-alunos.
“É bem gratificante ver que depois eles voltam pra cá, mesmo só morando aqui, não estudando aqui mais, pra dar um oi pra gente. Ver que eles estão sendo bem-sucedidos onde eles estão é o mais legal.”
Experiência que transforma trajetórias
Sara Garcia, que cursa o segundo ano de mestrado na FOP e participa do projeto desde 2022, reforça o impacto pessoal da iniciativa.
“Eu entrei no cursinho quando eu estava no meu terceiro ano e desde então não saí, porque é algo que realmente fez uma diferença grande na minha vida também.”
Maria Júlia Pavanello, aluna do quinto ano e integrante da coordenação desde 2025, destaca a importância da vivência docente.
“Inclusive, pros alunos aqui da faculdade que gostam dessa experiência e gostam de também estar do outro lado, não só como alunos, mas às vezes como professor, realmente é muito legal. A gente pode estar treinando pro nosso futuro mesmo.”
Lorena Bodoni, do quarto ano da graduação, também enfatiza o aspecto humano do projeto.
“Nessa fase de vestibular que é muito complicada, você ajudar alguém que passou por essa mesma coisa que você passou é muito gratificante.”
Alto índice de aprovação e combate à evasão
Eduardo Alves Vilas Bôas, que entrou como professor em 2024 e assumiu a coordenação neste ano, destaca os resultados alcançados.
“Você vê no fim do ano os resultados, você vê o ano inteiro o esforço de cada um, e você vê que os esforços dão frutos.”
A professora Fernanda Marcondes ressalta que, entre os estudantes que permanecem até o final do ano, o índice de aprovação é elevado.
“Desses que chegam até o final, se dedicando realmente, eles têm resultados excelentes. É um índice de aprovação muito alto. Então a gente vai tentar evitar essa evasão.”
Estrutura e funcionamento
O Pirabixo conta atualmente com cerca de 26 professores voluntários, entre graduandos, pós-graduandos e professores.
As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 17h50 às 22h20. Ao longo do ano, também são promovidos aulões aos finais de semana, abertos ao público.
“As aulas são abertas ao público. Quem tiver interesse pode checar no nosso Instagram, @pirabixo, que a gente sempre divulga as datas com antecedência”, reforça a equipe.
Com mais de duas décadas de atuação, o Pirabixo mantém a proposta de transformar o acesso à universidade pública em uma realidade concreta para centenas de estudantes.