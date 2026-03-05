Na segunda-feira (2), começaram as aulas do Cursinho Pirabixo na Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP-Unicamp). Criado em 1999 por estudantes da instituição, o projeto nasceu com a missão de ampliar o acesso ao ensino superior público para quem não pode pagar cursinho particular — e, em 2026, atingiu o maior número de inscrições da história.

Fernanda Klein Marcondes, é professora da FOP e coordenadora docente do Pirabixo.

Ela integra a coordenação desde 2014 e, ao longo dos anos, ajudou a fortalecer o cursinho com a conquista de bolsas e parcerias, ampliando oportunidades para os estudantes.