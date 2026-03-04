Após uma semana com temperaturas em elevação no período da tarde, o tempo deve mudar em Piracicaba neste fim de semana. Uma frente fria deve avançar pelo estado de São Paulo entre os dias 8 e 9 de março, alterando as condições climáticas na região.

No sábado (8), o município ainda estará sob influência de uma condição pré-frontal. Esse cenário favorece a formação de áreas de instabilidade, com previsão de chuvas fortes isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. Também há possibilidade de registros de rajadas de vento e descargas elétricas em pontos específicos da cidade.

