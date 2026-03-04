04 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
PREVISÃO DO TEMPO

Frio e chuva estão a caminho de Piracicaba; VEJA quando

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
há possibilidade de registros de rajadas de vento e descargas elétricas em pontos específicos da cidade
Após uma semana com temperaturas em elevação no período da tarde, o tempo deve mudar em Piracicaba neste fim de semana. Uma frente fria deve avançar pelo estado de São Paulo entre os dias 8 e 9 de março, alterando as condições climáticas na região.

No sábado (8), o município ainda estará sob influência de uma condição pré-frontal. Esse cenário favorece a formação de áreas de instabilidade, com previsão de chuvas fortes isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. Também há possibilidade de registros de rajadas de vento e descargas elétricas em pontos específicos da cidade.

Saiba mais:

No domingo (9), com o avanço da frente fria pelo estado, a instabilidade tende a se intensificar. A previsão indica chuvas mais generalizadas ao longo do dia, com acumulados distribuídos em diferentes períodos. O céu deve permanecer encoberto e as temperaturas já apresentam declínio em relação ao sábado.

De acordo com a tendência para a próxima semana, as temperaturas devem permanecer mais baixas em Piracicaba, especialmente durante as tardes. As mínimas também podem registrar redução nas primeiras horas da manhã. A mudança no padrão atmosférico ocorre após dias consecutivos de calor durante a tarde.

