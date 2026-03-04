04 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
MORTE E FUGA

Motorista fugiu em acidente que matou motciclista em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais e Wagner Romano
O jovem Gabriel Neves morreu após sua moto ser atingida pelo carro.
 A motorista fugiu após o grave acidente que terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (3), no bairro Nova América, em Piracicaba. O jovem motociclista Gabriel Henrique Neves, de 22 anos, morreu após ter a moto atingida por um carro em um cruzamento. De acordo com o boletim registrado, a motorista envolvida fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com informações de testemunhas, a colisão aconteceu no cruzamento das ruas Machado de Assis e Cincinato da Silva Braga. Testemunhas afirmaram que o carro teria avançado a sinalização de parada obrigatória, provocando a batida violenta.

Após o impacto, a condutora, de 62 anos, deixou o local antes da chegada do socorro, segundo relatos registrados pela polícia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente e a responsabilidade da motorista que está sendo procurada.

