A motorista fugiu após o grave acidente que terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (3), no bairro Nova América, em Piracicaba. O jovem motociclista Gabriel Henrique Neves, de 22 anos, morreu após ter a moto atingida por um carro em um cruzamento. De acordo com o boletim registrado, a motorista envolvida fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com informações de testemunhas, a colisão aconteceu no cruzamento das ruas Machado de Assis e Cincinato da Silva Braga. Testemunhas afirmaram que o carro teria avançado a sinalização de parada obrigatória, provocando a batida violenta.