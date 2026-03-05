Sem alternativas imediatas e com custos cada vez mais altos para hospedagem e alimentação, muitos turistas relatam dificuldades financeiras e emocionais enquanto aguardam a normalização do espaço aéreo.

Turistas brasileiros enfrentam dias de incerteza em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após o agravamento do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. A escalada militar provocou impactos diretos no transporte aéreo da região e levou ao cancelamento de diversos voos internacionais, deixando viajantes sem previsão de retorno ao Brasil.

A situação se agravou após uma ofensiva conjunta de forças americanas e israelenses contra alvos iranianos. O episódio resultou na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, desencadeando respostas militares do Irã.

Entre as retaliações, drones e mísseis foram direcionados a bases ligadas aos Estados Unidos na região do Golfo. Um dos ataques atingiu uma área próxima ao consulado norte-americano em Dubai, aumentando o clima de alerta na cidade, conhecida por ser um dos principais centros turísticos e financeiros do Oriente Médio.

Apesar das autoridades locais afirmarem que o país não participa diretamente do conflito, o risco de novos ataques levou companhias aéreas a suspender ou alterar rotas.

Voos cancelados e prejuízo para turistas