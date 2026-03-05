Um grupo de brasileiros que participava de uma peregrinação religiosa no Oriente Médio precisou alterar a viagem após a intensificação dos ataques militares na região. Os 17 integrantes deixaram Israel e atravessaram a fronteira rumo ao Egito, passando por áreas desérticas, diante da escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.
Entre os peregrinos está o padre Marcio Vignoli, da Paróquia Santíssimo Sacramento, localizada na Igreja Matriz de Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. A maior parte do grupo é formada por fiéis de Florianópolis e Balneário Camboriú.
Travessia até o Egito
A saída de Israel ocorreu no domingo (1º), quando o grupo iniciou o deslocamento terrestre até a fronteira egípcia. Após a travessia, os brasileiros seguiram viagem pelo deserto até chegar a um hotel próximo ao Mar Vermelho.
A programação da peregrinação inclui ainda um deslocamento de várias horas pela região do deserto do Sinai. Depois dessa etapa, os participantes devem continuar o roteiro internacional.
A previsão era que o grupo embarcasse na quarta-feira (4) para Roma, onde estava programada uma visita ao Vaticano. Em seguida, os peregrinos devem retornar ao Brasil.
Escalada do conflito no Oriente Médio
A mudança no itinerário ocorreu após a intensificação das tensões militares na região. No último sábado (28), Estados Unidos e Israel realizaram ataques contra alvos no Irã, com explosões registradas em Teerã e em outras cidades do país.
Em resposta, o Irã lançou mísseis contra território israelense e contra bases militares norte-americanas no Oriente Médio. A troca de ataques tem provocado alertas de segurança e ampliado a preocupação internacional sobre o risco de expansão do conflito.
Impactos para viajantes
A escalada da violência tem afetado turistas e peregrinos que estavam em Israel. Com o aumento dos riscos, diversos grupos têm antecipado deslocamentos ou alterado rotas para regiões consideradas mais seguras.
Apesar da mudança repentina no trajeto, os brasileiros conseguiram deixar a área de tensão e seguir viagem pelo Egito enquanto aguardam a continuidade da programação internacional.