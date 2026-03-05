05 de março de 2026
GUERRA NO ORIENTE

Padre lidera brasileiros em fuga de Israel após bombardeios

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Comunidade Divino Oleiro
Grupo de brasileiros no mar da Galiléia horas antes da guerra no Oriente Médio.
Um grupo de brasileiros que participava de uma peregrinação religiosa no Oriente Médio precisou alterar a viagem após a intensificação dos ataques militares na região. Os 17 integrantes deixaram Israel e atravessaram a fronteira rumo ao Egito, passando por áreas desérticas, diante da escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Entre os peregrinos está o padre Marcio Vignoli, da Paróquia Santíssimo Sacramento, localizada na Igreja Matriz de Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. A maior parte do grupo é formada por fiéis de Florianópolis e Balneário Camboriú.

Travessia até o Egito

A saída de Israel ocorreu no domingo (1º), quando o grupo iniciou o deslocamento terrestre até a fronteira egípcia. Após a travessia, os brasileiros seguiram viagem pelo deserto até chegar a um hotel próximo ao Mar Vermelho.

A programação da peregrinação inclui ainda um deslocamento de várias horas pela região do deserto do Sinai. Depois dessa etapa, os participantes devem continuar o roteiro internacional.

A previsão era que o grupo embarcasse na quarta-feira (4) para Roma, onde estava programada uma visita ao Vaticano. Em seguida, os peregrinos devem retornar ao Brasil.

Escalada do conflito no Oriente Médio

A mudança no itinerário ocorreu após a intensificação das tensões militares na região. No último sábado (28), Estados Unidos e Israel realizaram ataques contra alvos no Irã, com explosões registradas em Teerã e em outras cidades do país.

Em resposta, o Irã lançou mísseis contra território israelense e contra bases militares norte-americanas no Oriente Médio. A troca de ataques tem provocado alertas de segurança e ampliado a preocupação internacional sobre o risco de expansão do conflito.

Impactos para viajantes

A escalada da violência tem afetado turistas e peregrinos que estavam em Israel. Com o aumento dos riscos, diversos grupos têm antecipado deslocamentos ou alterado rotas para regiões consideradas mais seguras.

Apesar da mudança repentina no trajeto, os brasileiros conseguiram deixar a área de tensão e seguir viagem pelo Egito enquanto aguardam a continuidade da programação internacional.

