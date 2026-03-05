Um grupo de brasileiros que participava de uma peregrinação religiosa no Oriente Médio precisou alterar a viagem após a intensificação dos ataques militares na região. Os 17 integrantes deixaram Israel e atravessaram a fronteira rumo ao Egito, passando por áreas desérticas, diante da escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Entre os peregrinos está o padre Marcio Vignoli, da Paróquia Santíssimo Sacramento, localizada na Igreja Matriz de Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. A maior parte do grupo é formada por fiéis de Florianópolis e Balneário Camboriú.

Travessia até o Egito