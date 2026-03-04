O avanço do conflito no Oriente Médio começou a provocar uma corrida silenciosa entre moradores ricos de Dubai.

Temendo que a guerra se intensifique e comprometa ainda mais a segurança da região, famílias com alto poder aquisitivo estão desembolsando valores que chegam a centenas de milhares de dólares para deixar a cidade rapidamente.

Nos últimos dias, a movimentação no céu e o risco de novos ataques transformaram o clima no tradicional centro financeiro dos Emirados Árabes Unidos.