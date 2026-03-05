O Governo de São Paulo iniciou a elaboração do Plano Estadual de Mineração 2050 (PEM 2050), estratégia que vai orientar o desenvolvimento do setor até cinquenta anos e gerar novas oportunidades de emprego no Estado.

O trabalho técnico será conduzido por consultores e professores da Universidade de São Paulo (USP), por meio da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), instituição com experiência em projetos para o setor público.

Ao longo de 15 meses, a equipe reunirá dados, realizará diagnósticos e definirá diretrizes para promover o desenvolvimento sustentável da mineração paulista, equilibrando economia, geração de empregos, território e meio ambiente.

Seis cadernos temáticos para orientar o setor