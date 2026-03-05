O Governo de São Paulo iniciou a elaboração do Plano Estadual de Mineração 2050 (PEM 2050), estratégia que vai orientar o desenvolvimento do setor até cinquenta anos e gerar novas oportunidades de emprego no Estado.
O trabalho técnico será conduzido por consultores e professores da Universidade de São Paulo (USP), por meio da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), instituição com experiência em projetos para o setor público.
Ao longo de 15 meses, a equipe reunirá dados, realizará diagnósticos e definirá diretrizes para promover o desenvolvimento sustentável da mineração paulista, equilibrando economia, geração de empregos, território e meio ambiente.
Seis cadernos temáticos para orientar o setor
- O PEM 2050 será organizado em seis cadernos temáticos, abordando:
- Contexto da mineração em São Paulo;
- Caracterização dos setores produtivos;
- Importância econômica e social da mineração;
- Geração de empregos e renda;
- Práticas de sustentabilidade;
- Transformação de áreas mineradas.
“O plano vai tratar dos desafios da atividade nas dimensões socioambiental e econômica, apresentando diretrizes alinhadas às políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável do Estado, traçando cenários futuros para o setor”, explicou Marisa Maia, subsecretária de Energia e Mineração da Semil.
Além dos estudos técnicos, o processo contará com workshops e consultas públicas, garantindo transparência e participação social. “O objetivo é planejar de longo prazo, conciliando o aproveitamento responsável dos recursos minerais com a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico regional, garantindo que a mineração continue gerando empregos e riqueza para São Paulo”, afirmou Marisa Barros.
Mineração paulista: impacto econômico e social
O Estado de São Paulo é responsável por 70% da produção brasileira de areia industrial, 50% da areia comum, 30% da brita e 16% da argila, sendo um vetor estratégico para a construção civil. Segundo a Fiesp, existem 3.443 empreendimentos ativos que produziram mais de 130 milhões de toneladas de minérios em 2024 e geraram mais de 13 mil empregos formais diretos.
Água mineral em destaque
A mineração paulista também se destaca na produção de água mineral, com 6,4 bilhões de litros produzidos em 2024, liderando o ranking nacional com 27% da produção do País. Atualmente, existem 336 empreendimentos, 90% de pequeno e micro porte, distribuídos em cerca de 100 municípios, garantindo empregos e movimentando a economia local.
O PEM 2050 reforça a importância de planejar a mineração de forma sustentável, garantindo que o setor continue impulsionando a economia paulista, gerando oportunidades de trabalho e contribuindo para o crescimento regional.