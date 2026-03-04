Reduzir os indicadores de perda de água de 54,4% para 25% até 2033 está entre as principais metas traçadas pelo novo Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Piracicaba (decreto nº 21.058/2026). O documento, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na sexta-feira, 27/02, propõe, para os próximos 30 anos, melhorias nos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Além disso, revoga os decretos nº 14.206/2011 e nº 18.364/2020 e estima uma nova revisão do Plano a cada 10 anos.

Conforme explicou Ronald Pereira, presidente do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), a revisão do plano era uma urgência. “A última atualização do Plano foi em 2011, ou seja, há mais de 15 anos a cidade esperava que o poder público realizasse esta ação. Desde que assumimos, o prefeito Helinho Zanata colocou esta ação como prioridade e nós do Semae seguimos à risca, fizemos todos os passos necessários, realizamos audiência pública, e atualizamos o plano que norteará as ações de saneamento básico pelas próximas décadas”.

“O Plano é estratégico e destaca metas robustas para redução das perdas. Em curto prazo, até 2029, sair dos atuais 54,4% e alcançar a marca de 39,3%, e de médio prazo, para alcançarmos o índice de 25% até 2033. Para isso, nossa gestão já começou a atuar com mais de R$ 118 milhões em investimento somente no ano de 2025 e, neste ano vem muito mais”, lembrou o diretor de Saneamento do Semae, Tiago de Mattos Seydell.