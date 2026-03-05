O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 começou em fevereiro e seguirá até agosto, conforme o calendário aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Os valores variam de acordo com o tempo trabalhado em 2024, ano-base considerado para o benefício.
Tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024 e recebeu, em média, até dois salários mínimos por mês. Também é necessário estar inscrito no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados informados corretamente pelo empregador na base do governo.
O valor do benefício é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base. Em 2026, os pagamentos podem variar de R$ 135,08 a R$ 1.621, dependendo do período de trabalho registrado.
O pagamento do PIS é feito pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep é pago pelo Banco do Brasil para servidores públicos.
Calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2026
Os depósitos são realizados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador:
Janeiro: a partir de 15 de fevereiro
Fevereiro: a partir de 15 de março
Março e abril: a partir de 15 de abril
Maio e junho: a partir de 15 de maio
Julho e agosto: a partir de 15 de junho
Setembro e outubro: a partir de 15 de julho
Novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto
O prazo final para saque do benefício será em 3 de dezembro de 2026.
Mudança na regra de renda
Uma alteração aprovada pelo Congresso prevê que o limite de renda para ter direito ao abono passe a ser corrigido pela inflação, e não mais pelo salário mínimo. A mudança faz parte de uma regra de transição que deve ser aplicada gradualmente até 2035.
Nesse período, o benefício será direcionado progressivamente a trabalhadores com renda menor. A expectativa do governo é que cerca de 26,9 milhões de pessoas recebam o abono em 2026, com um total estimado de R$ 33,5 bilhões em pagamentos.