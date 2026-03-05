O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 começou em fevereiro e seguirá até agosto, conforme o calendário aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Os valores variam de acordo com o tempo trabalhado em 2024, ano-base considerado para o benefício.

Tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024 e recebeu, em média, até dois salários mínimos por mês. Também é necessário estar inscrito no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados informados corretamente pelo empregador na base do governo.

O valor do benefício é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base. Em 2026, os pagamentos podem variar de R$ 135,08 a R$ 1.621, dependendo do período de trabalho registrado.