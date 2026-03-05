05 de março de 2026
BENEFÍCIO

Abono salarial 2026: veja calendário do PIS/Pasep e valores

Por REDAÇÃO/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Os valores variam de acordo com o tempo trabalhado em 2024, ano-base considerado para o benefício.

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 começou em fevereiro e seguirá até agosto, conforme o calendário aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Os valores variam de acordo com o tempo trabalhado em 2024, ano-base considerado para o benefício.

Tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024 e recebeu, em média, até dois salários mínimos por mês. Também é necessário estar inscrito no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados informados corretamente pelo empregador na base do governo.

O valor do benefício é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base. Em 2026, os pagamentos podem variar de R$ 135,08 a R$ 1.621, dependendo do período de trabalho registrado.

O pagamento do PIS é feito pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep é pago pelo Banco do Brasil para servidores públicos.

Calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2026

Os depósitos são realizados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador:

Janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Fevereiro: a partir de 15 de março

Março e abril: a partir de 15 de abril

Maio e junho: a partir de 15 de maio

Julho e agosto: a partir de 15 de junho

Setembro e outubro: a partir de 15 de julho

Novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto

O prazo final para saque do benefício será em 3 de dezembro de 2026.

Mudança na regra de renda

Uma alteração aprovada pelo Congresso prevê que o limite de renda para ter direito ao abono passe a ser corrigido pela inflação, e não mais pelo salário mínimo. A mudança faz parte de uma regra de transição que deve ser aplicada gradualmente até 2035.

Nesse período, o benefício será direcionado progressivamente a trabalhadores com renda menor. A expectativa do governo é que cerca de 26,9 milhões de pessoas recebam o abono em 2026, com um total estimado de R$ 33,5 bilhões em pagamentos.

